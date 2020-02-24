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Специальное устройство помогает человеку самостоятельно прослушать сердце и легкие
Врачи сегодня не ходят к больным, а заболевшие не всегда обращаются за медицинской помощью. А ведь безобидными на первый взгляд симптомами могут давать о себе знать серьезные недуги. Чтобы понять, насколько угрожающее у пациента состояние и стоит ли ему немедленно обращаться к доктору, швейцарские медики предлагают проводить самодиагностику при помощи специального устройства (Tyto Home). Оно выглядит как большой смартфон, имеет три насадки, которые позволят прослушать сердце и легкие, а также увидеть, в каком состоянии горло или уши.
Люди, участвующие в тестировании прибора (клиенты кассы медстрахования ОМС Swica), после самообследования передают медперсоналу данные для дальнейшего анализа при помощи смартфона.
Это очень интересный подход, который позволит разгрузить лечебные заведения, считает член Комитета по делам здравоохранения малой палаты швейцарского федерального парламента Эрих Эттлин. Ведь зачастую отделения первой неотложной помощи швейцарских клиник часто просто переполнены из-за наплыва пациентов с теми или иными симптомами.
Но гаджет ни в коем случае не может заменить врача, предупреждает Эттлин. Доктор должен проанализировать полученные данные и связаться с пациентом по видеосвязи или электронной почте.
Но есть и те, кто настроен скептически. Член парламентского Комитета по вопросам здравоохранения Ивонн Фери опасается, как быть с защитой персональных данных. Кроме того, она полагает, что может пострадать качество медицинской помощи, ведь пациенты будут сами решать, стоит ли им обращаться к врачу или нет. Под вопросом и точность данных, которые снимает прибор. Пилотный проект начнется в марте 2020 года. В нем примут участие примерно две тысячи человек.
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