Общество и люди

От ибупрофена становится хуже: медики предупредили об опасности употребления препарата при COVID-19

Популярные обезболивающие препараты ибупрофен и напроксен входят в группу нестероидных противовоспалительных средств (NSAID), являются безрецептурными и довольно широко используются населением ввиду не очень высокой стоимости. Дошло до того, что некоторые люди пытаются их применять и при инфицировании коронавирусом.

Но, как показало исследование ученых из Sungkyunkwan University в Сеуле, делать этого нельзя ни в коем случае, пишет Daily Mail.

Ученые изучили истории болезней 1 824 пациента с коронавирусом и пришли к выводу, что ибупрофен и напроксен могут ухудшить течение коронавирусной инфекции, а также увеличивают риск смерти госпитализированных пациентов.

Южнокорейские исследователи проанализировали смертность и осложнения у пациентов с COVID-19 и пришли к выводу, что популярные обезболивающие повышают риск ухода из жизни на 65%, а также увеличивают опасность серьезных осложнений сердца и почек на 85%.

Поэтому они рекомендуют пациентам с коронавирусом употреблять противовоспалительные средства с большой осторожностью.

В то же время они признают, что для более основательного подтверждения или опровержения связи между NSAID и тяжелым течением болезни требуются дополнительные исследования.

Также в данную категорию включён и аспирин, однако его влияние на пациентов с коронавирусом исследователи по каким-то причинам не изучали.

Как известно, ученые не впервые предполагают подобную связь. Хотя во многих странах действуют рекомендации о том, что пациентам с коронавирусом можно и нужно принимать ибупрофен при развитии определенных симптомов.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в списке препаратов, которые могут привлекаться к оказанию помощи заболевшим коронавирусом нового типа, может появиться одобренное Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) лекарство для лечения гепатита C — софосбувир.

26

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter