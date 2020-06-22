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Мир

Путина поймали на новых угрозах Украине и другим странам бывшего СССР (видео)

7:54 22 июня 2020
Путина поймали на новых угрозах Украине и другим странам бывшего СССР (видео)

В сети появился самый скандальный фрагмент интервью хозяина Кремля Владимира Путина пропагандистскому телеканалу «Россия 1», в котором он озвучил территориальные претензии не только к Украине, но также дал понять, что другим странам бывшего СССР тоже нельзя «расслабляться».

Так, по словам Путина, воспользовавшись правом выхода из состава СССР, Украина должна была выходить, «с чем пришла, а не тянуть с собой подарки от российского народа». Под «подарками» подразумевался Крым, о несправедливости включения которого в состав Украины Путин уже заявлял ранее.

Пользователи соцсетей возмущенно отреагировали на территориальные претензии Путина, назвав его «ничтожеством с бредом мании величия».

«Реально больной ублюдок. Как Гитлер. Ничтожество с бредом мании величия. И прирожденный юрист, конечно!», — не удержался от горькой иронии Слава Рабинович.

«Час от часу не легче. Это уже прямая неприкрытая угроза не только Украине, но и Казахстану. И перекошенное злобой лицо», — обратил внимание на эмоции Путина Александр Бамб.

«Одно предложение». А какие открываются «возможности»?!, — написал Александр Морозов.

Напомним, Путин уверен, что президент Украины Зеленский приедет на переговоры в Москву, выразив готовность «подождать, сколько нужно».

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