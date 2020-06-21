26.65 / 26.81 29.72 / 30.01
Киев: +25
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Готовы ждать: Путин уверен, что президент Украины обязательно приедет в Москву

23:29 21 июня 2020
Путин

Пригрозивший на днях Украине ухудшением отношений из-за слов Владимира Зеленского об СССР президент РФ Владимир Путин «отметился» еще одним неоднозначным заявлением.

Так, он самоуверенно заявил, что руководство Украины в любом случае приедет в Москву, несмотря на то, что такие визиты прекращены с 2014 года после аннексии Россией Крыма и начала вооруженного конфликта на Донбассе.

В частности, отвечая на вопрос, возможен ли рано или поздно визит главы Украины, он сказал: «Я думаю, что это неизбежно. Конечно, это произойдет, вопрос — когда. Но мы подождем».

Ответ прозвучал во время интервью для фильма «Россия. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1», передает ТАСС.

Также Путин не мог не воспользоваться случаем для того, чтобы еще раз «уколоть» своего украинского коллегу.

Когда хозяина Кремля спросили, как он оценивает заявления президента Украины Владимира Зеленского о роли СССР в начале Второй мировой войны, Путин отметил: «Умалять значение того, что сделано украинским народом в ходе Великой отечественной войны, а именно это и было сделано действующим президентом Украины — это означает нанести серьезную моральную рану всем, кто дорожит героическим прошлым украинского народа».

Напомним, что в январе 2020 года в день празднования 75-летия освобождения нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау в Польше Владимир Зеленский заявил о том, что Польша и польский народ первыми ощутили на себе последствия преступного сговора тоталитарных режимов, который привел к началу Второй мировой войны и позволил нацистам запустить смертоносный маховик Холокоста.

После этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что таким образом Зеленский «оскорбил россиян». А сам Путин якобы в телефонном разговоре упрекнул Зеленского за «искажение исторической правды о событиях Второй мировой войны».

Ранее «ФАКТЫ» писали о еще одном конфузе, в который попал Владимир Путин: в своей статье о Второй мировой войне он использовал несуществующую цитату фюрера нацистской Германии Адольфа Гитлера, да еще и сослался при этом не запрещенное в РФ издание.

147

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

флаг России

Боевики "ДНР" отпустили похищенную из-за российского флага гражданку Испании: женщина рассказала об избиениях

Грабители были в масках

На Львовщине налетчики до смерти замучили бывшего главу сельсовета: детали и фото с места трагедии

Николай Тищенко

Люди не оценили «щедрость»: в сети обсуждают визит Тищенко с лимонами на место взрыва в Киеве

Елена Кравец

«Совсем дела плохи»: в списке возможных кандидатов в мэры Киева появилась Елена Кравец

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер