Готовы ждать: Путин уверен, что президент Украины обязательно приедет в Москву

Мир

Пригрозивший на днях Украине ухудшением отношений из-за слов Владимира Зеленского об СССР президент РФ Владимир Путин «отметился» еще одним неоднозначным заявлением.

Так, он самоуверенно заявил, что руководство Украины в любом случае приедет в Москву, несмотря на то, что такие визиты прекращены с 2014 года после аннексии Россией Крыма и начала вооруженного конфликта на Донбассе.

В частности, отвечая на вопрос, возможен ли рано или поздно визит главы Украины, он сказал: «Я думаю, что это неизбежно. Конечно, это произойдет, вопрос — когда. Но мы подождем».

Ответ прозвучал во время интервью для фильма «Россия. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1», передает ТАСС.

Также Путин не мог не воспользоваться случаем для того, чтобы еще раз «уколоть» своего украинского коллегу.

Когда хозяина Кремля спросили, как он оценивает заявления президента Украины Владимира Зеленского о роли СССР в начале Второй мировой войны, Путин отметил: «Умалять значение того, что сделано украинским народом в ходе Великой отечественной войны, а именно это и было сделано действующим президентом Украины — это означает нанести серьезную моральную рану всем, кто дорожит героическим прошлым украинского народа».

Напомним, что в январе 2020 года в день празднования 75-летия освобождения нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау в Польше Владимир Зеленский заявил о том, что Польша и польский народ первыми ощутили на себе последствия преступного сговора тоталитарных режимов, который привел к началу Второй мировой войны и позволил нацистам запустить смертоносный маховик Холокоста.

После этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что таким образом Зеленский «оскорбил россиян». А сам Путин якобы в телефонном разговоре упрекнул Зеленского за «искажение исторической правды о событиях Второй мировой войны».

Ранее «ФАКТЫ» писали о еще одном конфузе, в который попал Владимир Путин: в своей статье о Второй мировой войне он использовал несуществующую цитату фюрера нацистской Германии Адольфа Гитлера, да еще и сослался при этом не запрещенное в РФ издание.

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