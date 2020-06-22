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«Динамо» — «Колос»: где смотреть онлайн матч 27-го тура чемпионата Украины
В понедельник, 22 июня, матчем на столичном «Олимпийском» «Динамо» — «Колос» финиширует программа 27-го тура чемпионата Украины по футболу (встреча «Карпаты» — «Олимпик» не была сыграна в Луцке из-за заражения коронавирусом двух футболистов донецкой команды).
В нынешнем сезоне подопечные Алексея Михайличенко и Руслана Костышина уже встречались дважды. В первом поединке «бело-синие» разгромили соперника — 4:0, а во втором благодаря шедевру Цыганкова и голу Соля взяли верх — 2:0. Отметим, что именно в мартовской встрече с динамовцами началась шестиматчевая серия поражений «Колоса» в УПЛ. Более того, после рестарта чемпионата команда из Коваливки еще ни разу не забивала.
Отметим, что хозяева поля в игре на «Олимпийском» не смогут рассчитывать на травмированного капитана команды Сергея Сидорчука, а у гостей из-за проблем со здоровьем не сыграет голкипер Антон Яшков, а из-за условий арендного соглашения полузащитник Евгений Смирный, контракт которого принадлежит столичному клубу.
Букмекеры отдают предпочтение «Динамо» и в предстоящей встрече. К примеру, контора «Фаворит спорт» ставки на успех «бело-синих» принимает с коэффициентом 1,15, на ничью — 7,60, на победу коллектива из села в Киевской области — 20,00.
В прямой телетрансляции встречу «Динамо» — «Колос» в 19:30 покажет телеканал УНИАН.
Отметим, что «Шахтер» после победы над «Александрией» (3:2) 13-й раз стал чемпионом Украины. В других поединках тура «Заря» победила в Чернигове «Зарю» (2:1), «Мариуполь» разгромил «Львов» (3:0), а «Ворскла» взяла верх над «Днепром-1» (2:0).
Положение команд:
1--6-е места
1. «Шахтер» — 71 очко (27 матчей);
2. «Динамо» — 52 (26);
3. «Заря» — 52 (27);
4. «Десна» — 49 (27);
5. «Александрия» — 43 (27);
6. «Колос» — 26 (26);
7--12-е места
7. «Днепр-1» — 34 (26);
8. «Мариуполь» — 30 (26);
9. «Ворскла» — 26 (26);
10. «Олимпик» — 23 (26);
11. «Львов» — 22 (27);
12. «Карпаты» — 14 (23).
Бомбардиры: 19 мячей — Жуниор Мораес («Шахтер»); 15 — Александр Филиппов («Десна»); 13 — Марлос («Шахтер»); 11 — Богдан Леднев («Заря»); 10 — Тайсон («Шахтер»); 9 — Владислав Супряга («Днепр-1»), Виктор Цыганков, Виталий Буяльский (оба — «Динамо»).
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Шахтер» отпраздновал чемпионский титул с танцами и шампанским.
Фото ФК «Динамо»
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