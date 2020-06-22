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Боевики "ДНР" обстреляли поселок Бердянское на Донбассе, ракета взорвалась возле амбулатории
На Донбассе боевики, ранее обстрелявшие мирные кварталы Авдеевки, где была ранена местная жительница, применили по населенному пункту Бердянское (Донецкая область) противотанковый ракетный комплекс «Корнет» — ракета калибром 152-мм разорвалась возле местной амбулатории.
Как сообщают в штабе операции Объединенных сил, к счастью, никто из мирных жителей не пострадал.
Всего за минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз обстреляли позиции Объединенных сил — противник применял минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также вооружения БМП, гранатометы различных систем, противотанковые ракетные комплексы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
С начала текущих суток было зафиксировано уже 7 случаев нарушения режима прекращения огня. За 21 и 22 июня были ранены двое украинских воинов.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», украинская сторона в СЦКК обнародовала фото последствий обстрела боевиками мирной Авдеевки, где были разрушены дома местных жителей.159
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