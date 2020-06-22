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Происшествия

Боевики "ДНР" обстреляли поселок Бердянское на Донбассе, ракета взорвалась возле амбулатории

9:41 22 июня 2020
Взрыв

На Донбассе боевики, ранее обстрелявшие мирные кварталы Авдеевки, где была ранена местная жительница, применили по населенному пункту Бердянское (Донецкая область) противотанковый ракетный комплекс «Корнет» — ракета калибром 152-мм разорвалась возле местной амбулатории.

Как сообщают в штабе операции Объединенных сил, к счастью, никто из мирных жителей не пострадал.

Всего за минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз обстреляли позиции Объединенных сил — противник применял минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также вооружения БМП, гранатометы различных систем, противотанковые ракетные комплексы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

С начала текущих суток было зафиксировано уже 7 случаев нарушения режима прекращения огня. За 21 и 22 июня были ранены двое украинских воинов.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», украинская сторона в СЦКК обнародовала фото последствий обстрела боевиками мирной Авдеевки, где были разрушены дома местных жителей.

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