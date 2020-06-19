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Оккупанты обстреляли Авдеевку из минометов: в сети показали последствия (фото)
Незаконные вооруженные формирования РФ продолжают обстрелы мирных населенных пунктов вдоль линии разграничения на Донбассе. Три дня назад в результате обстрелов жилых кварталов Авдеевки минно-взрывную травму и осколочное ранение спины получила местная жительница.
В четверг, 18 июня, со стороны оккупированных поселков Яковлевка и Минеральное боевики из минометов калибра 82 и 120 мм снова обстреляли жилые дома Авдеевки.
На месте обстрела группа украинской стороны СЦКК выяснила, что от разрыва мины калибра 120 мм было разрушено хозяйственное здание, а также повреждены фасад и крыша двух жилых домов. Две другие мины разорвались на приусадебном участке.
Пострадавших граждан в результате вражеского обстрела, к счастью, нет.
«Такие действия оккупантов свидетельствуют о заинтересованности в дальнейшем обострении конфликта, в очередной раз демонстрируют нежелание соблюдать режим прекращения огня и сознательно не выполнять минские соглашения», — отметили в штабе ООС.
Напомним, в ночь на пятницу, 19 июня, в районе проведения операции Объединенных сил погиб военнослужащий из Харьковской области Богдан Коваленко. Бойцу было 22 года, его убила пуля вражеского снайпера. В этот же день на Донбассе двое военнослужащих подорвались на мине.113
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