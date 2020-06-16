Боевики обстреляли жилые кварталы Авдеевки: ранена местная жительница (фото)

Происшествия

Вечером в понедельник, 15 июня, российско-оккупационные войска обстреляли жилые кварталы на окраинах Авдеевки — минно-взрывную травму и осколочное ранение спины получила местная жительница. Ранее под обстрел боевиков попадали дачные дома в поселке Каменка Донецкой области.

Как сообщают в командовании Объединенными силами, женщина была ранена в область поясницы во двое собственного дома. Ее доставили в реанимационное отделение Авдеевской центральной городской больницы.

«Было обнаружено повреждение элементов придомовой территории, в частности шиферного ограждения домохозяйства. Украинской стороной Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации на линии разграничения установлено, что расстояние и направление, откуда велся обстрел, четко указывают на причастность к данному преступлению российско-оккупационных войск», — отмечают в штабе ООС.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Авдеевке, которую боевики обстреливали из станкового гранатомета, граната от АГС-17 разорвалась возле частного дома — осколки повредили крышу. К счастью, никто из людей не пострадал.

А в марте этого года под обстрел из автоматических гранатометов и стрелкового оружия попали жилые кварталы на окраинах Марьинки — в зоне обстрела оказалась школа № 2, в которой были ученики. Школьников тогда оперативно эвакуировали в бомбоубежище.

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