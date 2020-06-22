Рака ждет судьбоносная встреча, а Близнецам удастся воплотить свои идеи: гороскоп на неделю

Гороскоп

Эксклюзивный астрологический прогноз «ФАКТОВ» на 22−28 июня для всех знаков зодиака

ОВЕН. Вероятнее всего, перемены в вашей жизни, которые давно уже назревали, таки произойдут. Некоторым представителям знака представится возможность открыть новое дело, желательно бы воспользоваться этим шансом как можно быстрее.

ТЕЛЕЦ. Намечается довольно активный период. Предстоит немало поездок, которые будут связаны не только со служебными делами, но и с решением бытовых вопросов. Выходные дни желательно провести в тихой спокойной обстановке.

БЛИЗНЕЦЫ. Прекрасное время для людей творческих, тех, кто не привык сидеть без дела. Представится возможность воплотить свои идеи в жизнь, найти источник дополнительного заработка. Старайтесь уделять больше внимания семье.

РАК. Не стоит зацикливаться на материальном, подумайте лучше о чем-нибудь возвышенном. Некоторым одиноким представителям знака звезды сулят судьбоносную встречу. Постарайтесь только своим критическим отношением к жизни не отпугнуть будущего избранника, лучше держите язык за зубами.

ЛЕВ. Вы полны сил и энергии, что позволит вам взяться за самые сложные дела. Несмотря на то что работы предстоит немало и возможны какие-то проволочки и нестыковки, вы сумеете справиться со всем в срок. Возможно поступление весьма ценной для вас информации.

ДЕВА. Вас будут манить перемены. Но не спешите окунаться в них с головой, сперва следует все хорошенько выяснить и обдумать. Причем это касается как деловой, так и личной сферы жизни. Старайтесь ни с кем не вступать в споры, и уж тем более не ввязывайтесь ни в какие конфликты.

ВЕСЫ. Придется немало попотеть, чтобы добиться желаемого. При принятии важных решений можете рассчитывать на поддержку родных и близких друзей. При первых признаках недомогания незамедлительно обратитесь к врачу.

СКОРПИОН. Новые знакомства сулят интересные перспективы. Вам, скорее всего, удастся справиться с проблемой, которая еще недавно казалась неразрешимой. При общении с близкими старайтесь держать свои эмоции в узде.

СТРЕЛЕЦ. Прекрасный и плодотворный период в плане карьеры и творчества. Вероятно поступление заманчивого предложения. Некоторым представителям знака звезды сулят головокружительный роман.

КОЗЕРОГ. Для достижения задуманного придется приложить немало усилий, зато результатом вы останетесь довольны. Проявите осторожность в финансовых вопросах. Не исключено, что кто-то из прошлого даст о себе знать.

ВОДОЛЕЙ. Вам, вероятно, могут предложить участие в совместном проекте. Однако прежде чем вкладывать в него деньги, просчитайте все риски. Старайтесь никому не рассказывать о своих планах и секретах.

РЫБЫ. Некоторые из посетивших вас в это время идей стоит постараться воплотить в жизнь. На службе держитесь подальше от авантюр и интриг. Ваше здоровье сейчас напрямую будет зависеть от настроения, поэтому обеспечьте себя позитивными эмоциями и впечатлениями.

О том, что можно и чего нельзя делать с 22 по 28 июня 2020 года и как лучше распланировать эту неделю, «ФАКТАМ» рассказала астролог Людмила Булгакова.

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