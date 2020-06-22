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Происшествия

Взрыв в Киеве на Позняках: жительница показала, как выбегала из разрушенного здания

13:06 22 июня 2020
Взрыв в Киеве на Позняках: жительница показала, как выбегала из разрушенного здания

Жительнице взорвавшегося дома на улице Соломии Крушельницкой, 1/5 в Киеве пришлось дожидаться спасателей, чтобы выбраться из здания.

В интервью журналистам она рассказала, что она живет как раз над разрушенными квартирами, но на 10 этаже.

На видео, которое снимала киевлянка, видно, что ее квартира практически не пострадала, но строительные конструкции могли рухнуть в любой момент.

Поэтому за считанные минуты киевлянка собрала документы, деньги и кошку и начала спускаться вниз. Однако, начиная с 8-го этажа, пролеты обвалились.

«Нет двух этажей. Там провал вниз и я не могу спрыгнуть. Я не могу выбраться. Крыша закрыта. У меня не было вариантов кроме как сидеть и ждать пожарных», — рассказала молодая женщина.

Напомним, мощный взрыв прогремел в Киеве по адресу улица Соломии Крушельницкой, 1/5 в 10:00 21 июня.

Правоохранители возбудили уголовное производство и рассматривают две версии — взрыв бытового газа и неизвестное взрывное устройство. На данный момент подтверждена гибель трех жильцов дома.

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