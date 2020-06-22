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Происшествия

Бывший депутат от партии Путина из карабина расстрелял семью на лодке

13:22 22 июня 2020
Винтовка

В России, где недавно прохожий стрелял в полицейских, бывший муниципальный депутат от партии «Единая Россия» выстрелил по семье с девочкой-подростком — люди плавали на лодке и приблизились к его даче на расстояние 70-ти метров.

Как сообщает «Медиазона», ЧП произошло в Ленинградской области вечером 20 июня. Экс-депутат Илья Русинов ранил женщину, которая в тяжелом состоянии попала в реанимацию. С ней в лодке был муж и 14-летняя дочка.

35-летнего Русинова, который, по версии следствия, выстрелил один раз из карабина «на почве внезапно возникших неприязненных отношений», задержали. Возбуждено дело по статье о покушении на убийство.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Москве мужчина устроил стрельбу по прохожим, а потом — и по росгвардейцам, ранив одного из них.

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