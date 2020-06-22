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Что сулят звезды: гороскоп на 25 июня для всех знаков зодиака
Четверг, 25 июня, — прекрасный день для решения семейных вопросов и бытовых проблем.
«ФАКТЫ» регулярно публикуют эксклюзивные гороскопы для всех знаков зодиака, а сегодня мы предлагают вам прогноз астролога на 25 июня.
Овен
Чтобы не ошибиться в принятии важного решения, звезды советуют обращать больше внимания на мелкие детали.
Телец
Осуществление задуманного желательно отложить на другой период. Сейчас же придется заняться текущей рутинной работой.
Близнецы
В личных отношениях возможна какая-то напряженность и настроженность. Постарайтесь поговорить с близким человеком по душам и выяснить причину возникшей ситуации.
Рак
По независящим от вас причинам что-то может тормозить продвижение к намеченной цели. Но благодаря находчивости и изобретательности вы легко найдете обходные пути.
Лев
Беспокойный и суетливый день. Возможно даже, придется отложить некоторые дела или перенести намеченную встречу. Получение хорошей новости немного поднимет вам настроение.
Дева
Сегодня вы почувствуете небывалый прилив сил. За что бы вы ни взялись, все будет спориться в ваших руках.
Весы
Старайтесь трезво оценивать свои действия и поступки, чтобы в будущем не сожалеть об этом. Уделите пристальное внимание здоровью.
Скорпион
Излишняя эмоциональность может грозить неприятностями, особенно в личных отношениях.
Стрелец
С профессиональной точки зрения день окажется довольно удачным и плодотворным. А в делах семейных нежелательно обсуждать вопросы, касающиеся имущества или финансов.
Козерог
Возможно, что кто-то из давних знакомых напомнит о себе и предложит участие в совместном деле. В личной жизни некоторых Козерогов звезды сулят что-то грандиозное.
Водолей
Вас ждут хорошие новости и интересные предложения. Некоторые необычные идеи вам захочется воплотить в жизнь, друзья помогут вам в этом.
Рыбы
Вы рискуете обзавестить связями, которые кроме проблем и волнений, ничего вам не принесут. Между тем близкие люди сейчас нуждаются в вашем внимании и поддержке.
Хорошего вам дня!
Ранее астролог Людмила Булгакова рассказала читателям «ФАКТОВ», что можно и чего нельзя делать в течение каждого дня этой недели по лунному календарю.11
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