Курсы доллара и евро снижаются: как это связано с коронавирусом

Деньги

Если на прошлой неделе наблюдалось падение курса гривни, то после выходных начался ее рост. С пятницы, 19 июня, стоимость американской валюты снизилась на 2 копейки, а европейской — на 6 копеек. Так, 22 июня НБУ установил официальные курсы на уровне 26,72 грн за доллар и 30,00 грн за евро. Небольшое укрепление национальной валюты наблюдается и на наличном валютном рынке. В обменниках доллары можно сдать в среднем по 26,59 грн, купить — по 26,84 грн; евро — сдать по 29,60 грн, купить — по 30,10 грн.

«За прошедшую неделю курс доллара к гривне снизился во всех сегментах валютного рынка на 0,04−0,5%, — сообщил «ФАКТАМ» старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб. — Так, с минувшего понедельника официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 26,73 грн до 26,72 грн (-0,04%). Курсы спроса и предложения доллара на межбанке, по данным компании «Укрдилинг», за это же время уменьшились с 26,78−26,81 грн до 26,67- 26,69 грн (-0,4% - -0,5%). Средние курсы покупки и продажи наличного доллара в банках за этот период снизились с 26,64−26,86 грн до 26,61−26,82 грн (-0,1% - -0,2%). При этом разница между средними курсами продажи и покупки сохранилась на уровне 0,8%.

Национальный банк Украины в течение прошлой недели выкупил на межбанковском валютном рынке 110 млн долларов. Вся сумма была приобретена в ходе интервенций по единому курсу размещения предложения по покупке иностранной валюты. По сравнению с показателем позапрошлой недели чистая покупка валюты увеличилась почти в три раза: тогда Нацбанк выкупил 40 млн долларов. Чистая покупка валюты НБУ и рост этого показателя свидетельствуют об устойчивом превышении предложения над спросом, в этой ситуации гривня с высокой вероятностью может продолжить свое укрепление.

На начавшейся неделе мы ожидаем умеренного снижения курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 26,6 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,6−26,8 грн", — прогнозирует Иосуб.

На курс национальной валюты влияет и ужесточение карантинных мероприятий.

«Курс гривни в понедельник, 22 июня, находится на отметке 26,75 грн за доллар, — рассказал «ФАКТАМ» руководитель отдела аналитики компании Forex Club Андрей Шевчишин. — Ключевым драйвером рынка выступает постановление Кабмина об ужесточении карантинных мер в связи с рекордным ростом новых заражений COVID-19. Угроза сворачивания деловой активности вновь становится существенной и отразится на экономическом росте. При усилении негативных факторов курс может остаться стабильным из-за отсутствующего спроса на валюту со стороны мелкого и среднего бизнеса, импортеров и населения.

Улучшение оценок падения ВВП Украины в первом квартале 2020 года не оказало влияния на рынок. Так, в квартальном выражении ВВП уменьшился на 0,7%, а по сравнению с показателем аналогичного периода 2019 года — на 1,3%. Вероятно, в ближайшее время курс гривни останется в текущем диапазоне 26,6−26,8 грн за доллар", — считает Шевчишин.

Стоит отметить, что недавно Национальный банк снизил учетную ставку с 8% до 6%. По мнению регулятора, это, безусловно, повлияет на другие процентные ставки и кредитование, хотя и постепенно.

«Мы смягчаем монетарную политику, потому что, с одной стороны, видим, что инфляция низкая, она не угрожает кошелькам граждан, а с другой — коронакризис серьезно навредил многим секторам экономики и бизнес нуждается в поддержке, — сообщил в интервью «НВ Бизнес» заместитель председателя Национального банка Украины Олег Чурий. — Экономика получит поддержку в виде дешевых кредитных ресурсов. Как работает этот механизм? Мы снижаем процентную ставку, то есть стоимость ресурсов для банков, банки, в свою очередь, сначала уменьшают ставки по депозитам, а затем и по кредитам.

Вспомните, еще в прошлом году ставки по срочным гривневым депозитам превышали 15%, сейчас они стремятся к 10%. Со временем, вероятно, будут и меньше. Вслед за этим дешевеют и кредиты. Например, для бизнеса средние ставки по гривневым кредитам с начала года снизились более чем на 4%.

Однако ставки для домохозяйств более инертны. Определенным образом процесс тормозится ситуацией с коронавирусом. Банки опасаются, что снижение ставок по депозитам во время кризиса повлечет отток вкладов. Для этого есть также препятствия ментального характера. Мы показываем рынку, что экономика готова к однозначным процентным ставкам, но должно пройти время, пока к этой реальности привыкнут и банки, и граждане.

Кроме того, ставки по кредитам и депозитам в розничном сегменте также имеют тенденцию к снижению. Национальный банк прилагает для этого много усилий. Мы достигли низкой инфляции, приучаем рынок к тому, что курсовые колебания — это нормально, а гривня может не только ослабляться, но и укрепляться. Все это усиливает доверие к национальной валюте, способствует снижению процентных ставок", — подытожил Чурий.

Кстати, согласно макроэкономическому обзору инвестиционной группы ICU, индекс потребительских цен в 2020 году может вырасти на 4,2%, а в 2021 году — на 5,3%, что позволит Нацбанку продолжить смягчение монетарной политики. Аналитики ICU прогнозируют, что НБУ в сентябре снизит учетную ставку с нынешних 6% до 5,5% с последующим повышением в 2021 году до 6,5%, а также продолжит использовать инструменты предоставления ликвидности при наличии соответствующей потребности у банков.

«Мы не ожидаем существенного усиления кредитования из-за осторожного поведения банков и дефицита платежеспособных заемщиков. Правительственные инициативы по стимулированию кредитования будут иметь только маржинальные эффекты», — говорится в обзоре.

Тем не менее ожидаемое снижение процентных ставок приведет к умеренному ослаблению гривни в конце 2020 года — до 28−29 грн за доллар. При этом в 2021 году аналитики не ожидают значительных изменений обменного курса.

Стоит напомнить, что Верховная Рада Украины внесла в Хозяйственный кодекс изменения, согласно которым банкам запрещено взимать штрафы, неустойку, пеню за просрочку платежей, накопленную как за время карантина, так и в 30-дневный период после его окончания.

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