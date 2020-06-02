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Происшествия

Изнасиловал и столкнул в воду: в Крыму мужчина жестоко расправился с маленькой дочерью своего друга

12:28 2 июня 2020
насильник и военный
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

В Ленинском районе аннексированного Крыма задержали 39-летнего мужчину, подозреваемого в изнасиловании и убийстве шестилетней девочки. Ранее подобное преступление произошло на оккупированном Донбассе.

Отец девочки с друзьями отправился на рыбалку, взяв с собой дочь. Там мужчины распивали спиртные напитки. Позже тело ребенка нашли в Северо-Крымском канале, сообщает Телеграм-канал 360.tv.

Полиции об исчезновении шестилетней внучки сообщила бабушка.

Следствие установило, что днем 31 мая отец девочки, находясь на берегу канала в состоянии алкогольного опьянения, отпустил дочку с приятелем, который вызвался проводить ребенка до дома. По дороге близкий друг семьи изнасиловал девочку, а затем столкнул ее в воду.

Насильника задержали. Он уже признался в совершении преступления.

Отца погибшей девочки тоже задержали. Его подозревают в оставлении ребенка в опасности.

Напомним, в Днепре суд приговорил к пожизненному заключению 56-летнего педофила, изнасиловавшего и убившего 8-летнюю дочь своей сожительницы.

Ранее «ФАКТЫ» писали о 41-летнем киевлянине, который изнасиловал 10-летнюю школьницу.

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