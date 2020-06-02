- 12:38 Названа причина смерти актера из киносаги «Сумерки» и его девушки
- 12:33 «Изнасилования в Кагарлыке можно было избежать»: на садистов-полицейских систематически поступали жалобы
- 12:28 Изнасиловал и столкнул в воду: в Крыму мужчина жестоко расправился с маленькой дочерью своего друга
- 12:26 Алсу впервые показала трехлетнего сына
- 12:21 На племянницу Майкла Джексона напала расистка и нанесла ей семь ножевых ранений
- 12:17 Что подготовила среда: гороскоп на 3 июня для всех знаков зодиака
- 12:11 Владелец «Челси» купил самую дорогую виллу в Израиле
- 12:07 За первые сутки работы камеры зафиксировали почти 58 тысяч нарушений ПДД в Киеве и области: в полиции указали на важный момент
- 12:01 На промрынке «7-й километр» устроили разборки со стрельбой: есть раненые
- 11:54 На Киевщине вандалы уничтожили памятную доску матерям погибших бойцов АТО
- 11:51 Ольга Сумская поделилась горячими пляжным фото из Крыма
- 11:50 "Пластика носа и коррекция лица": Таисия Повалий заинтриговала новым фото
Изнасиловал и столкнул в воду: в Крыму мужчина жестоко расправился с маленькой дочерью своего друга
В Ленинском районе аннексированного Крыма задержали 39-летнего мужчину, подозреваемого в изнасиловании и убийстве шестилетней девочки. Ранее подобное преступление произошло на оккупированном Донбассе.
Отец девочки с друзьями отправился на рыбалку, взяв с собой дочь. Там мужчины распивали спиртные напитки. Позже тело ребенка нашли в Северо-Крымском канале, сообщает Телеграм-канал 360.tv.
Полиции об исчезновении шестилетней внучки сообщила бабушка.
Следствие установило, что днем 31 мая отец девочки, находясь на берегу канала в состоянии алкогольного опьянения, отпустил дочку с приятелем, который вызвался проводить ребенка до дома. По дороге близкий друг семьи изнасиловал девочку, а затем столкнул ее в воду.
Насильника задержали. Он уже признался в совершении преступления.
Отца погибшей девочки тоже задержали. Его подозревают в оставлении ребенка в опасности.
Напомним, в Днепре суд приговорил к пожизненному заключению 56-летнего педофила, изнасиловавшего и убившего 8-летнюю дочь своей сожительницы.
Ранее «ФАКТЫ» писали о 41-летнем киевлянине, который изнасиловал 10-летнюю школьницу.291
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
«Изнасилования в Кагарлыке можно было избежать»: на садистов-полицейских систематически поступали жалобы
В сельском магазине: — У вас есть сыр «Рокфор»? — А что это такое? — Это такой сыр с плесенью. — Сыра нет, но есть колбаса «Рокфор», беляши «Рокфор» и селедка «Рокфор».