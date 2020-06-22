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Смертельная авиакатастрофа в Одессе: момент падения самолета попал на видео
В сеть попало видео момента жесткой посадки легкомоторного самолета в Одессе — тогда погибли летчик-испытатель авиазавода Олег Синица и второй пилот Юрий Жуковский.
Момент авиакатастрофы публикует «Думская».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», военный летчик первого класса, летчик-испытатель полковник запаса Олег Синица и его коллега, летчик Юрий Жуковский погибли в ходе очередного испытательного полета обновленного самолета «Дельфин». Перед жесткой посадкой с борта поступил сигнал бедствия. Не исключено, что одному из пилотов стало плохо.70
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