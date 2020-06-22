26.60 / 26.81 29.62 / 30.03
Киев: +26
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Смертельная авиакатастрофа в Одессе: момент падения самолета попал на видео

15:14 22 июня 2020
В Одессе упал самолет

В сеть попало видео момента жесткой посадки легкомоторного самолета в Одессе — тогда погибли летчик-испытатель авиазавода Олег Синица и второй пилот Юрий Жуковский.

Момент авиакатастрофы публикует «Думская».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», военный летчик первого класса, летчик-испытатель полковник запаса Олег Синица и его коллега, летчик Юрий Жуковский погибли в ходе очередного испытательного полета обновленного самолета «Дельфин». Перед жесткой посадкой с борта поступил сигнал бедствия. Не исключено, что одному из пилотов стало плохо.

70

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Под Винницей педофил поглумился над 6-летней родственницей: первые детали инцидента

Под Винницей педофил поглумился над 6-летней родственницей: первые детали инцидента

Фекалии льются в Черное море в Коктебеле

"Дождь и тонны фекалий": в сети показали видео экологической катастрофы в Коктебеле

В Одессе упал самолет

Смертельная авиакатастрофа в Одессе: момент падения самолета попал на видео

В Раде

Нардеп от «Слуги народа» озадачила украинцев странной идеей о женской квоте в Раде

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер