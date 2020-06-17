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Происшествия

Крушение самолета в Одессе: количество жертв увеличилось (видео)

14:36 17 июня 2020
В Одессе упал самолет

В Одессе, где при жесткой посадке погиб пилот легкомоторного самолета, увеличилось количество жертв — умер и второй пилот, которого увезли в больницу.

Первый пилот — известный летчик-испытатель авиазавода Олег Синица. В реанимацию был госпитализирован второй пилот Юрий Жуковский.

Как сообщает ресурс «Х…я Одесса», самолет вылетел в 11:55, а уже в 12:14 командир сообщил о необходимости аварийной посадки. В 12:16 связь с бортом пропала. Одна из версий — кому-то из пилотов стало плохо.

Видео с места ЧП в соцсети выложил Руслан Благой.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», под Днепром упал частный одномоторный самолет — пилот и пассажир погибли.


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