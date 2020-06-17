26.66 / 26.88 29.80 / 30.26
Киев: +25
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

В Одессе упал самолет: первые детали происшествия (фото, видео)

13:35 17 июня 2020
самолет упал в Одессе

В среду, 17 июня, днем в Одессе произошло ЧП: на город спикировал самолет. Напомним, не так давно подобный инцидент произошел под Днепром.

По предварительным данным, он «приземлился» в районе шестого километра Овидиопольской дороги, между торговым центром «Метро» и международным аэропортом «Одесса».

Очевидцы сообщают с места происшествия об имеющихся жертвах: погибли два человека. Именно они, по сведениям очевидцев, и находились на борту легкомоторного самолета У-1.

По другим сведениям, погиб один пилот, а второй — тяжело травмирован.

В полиции факт ЧП подтвердили и уточнили: один человек погиб, другой — пострадал.

«Сейчас на месте происшествия работает полиция. Обстоятельства устанавливаются», — сказали в полиции.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о ЧП в Пакистане, где пассажирский самолет упал на жилые дома.

1

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Ирина Шевчишин

На Прикарпатье трагически умерла волонтер-парамедик

Йохан

Популярный корейский певец умер при загадочных обстоятельствах в 28 лет (фото, видео)

Полицейские

На акции в центре Киева в ход пошли дымовые шашки и газ: есть задержанные

стадо овец

Искусный вор: под Одессой мужчина похитил целое стадо домашнего скота — больше 200 голов (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер