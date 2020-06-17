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В Одессе упал самолет: первые детали происшествия (фото, видео)
В среду, 17 июня, днем в Одессе произошло ЧП: на город спикировал самолет. Напомним, не так давно подобный инцидент произошел под Днепром.
По предварительным данным, он «приземлился» в районе шестого километра Овидиопольской дороги, между торговым центром «Метро» и международным аэропортом «Одесса».
Очевидцы сообщают с места происшествия об имеющихся жертвах: погибли два человека. Именно они, по сведениям очевидцев, и находились на борту легкомоторного самолета У-1.
По другим сведениям, погиб один пилот, а второй — тяжело травмирован.
В полиции факт ЧП подтвердили и уточнили: один человек погиб, другой — пострадал.
«Сейчас на месте происшествия работает полиция. Обстоятельства устанавливаются», — сказали в полиции.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о ЧП в Пакистане, где пассажирский самолет упал на жилые дома.1
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