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Гитара Курта Кобейна продана на аукционе за рекордные шесть миллионов долларов (фото)

15:19 22 июня 2020
Курт Кобейн

Акустическая гитара модели Martin D-18E, принадлежавшая лидеру группы Nirvana Курту Кобейну, продана на аукционе Julienʼs Auctions в Лос-Анджелесе за рекордные 6,01 миллиона долларов. Эта самая большая в истории сумма, уплаченная когда-либо за гитару. Первоначально ожидалось, что ее удастся продать за 1−2 миллиона долларов.

Именно на этом инструменте Кобейн играл на концерте в рамках серии MTV Unplugged в 1993 году — за пять месяцев до своего самоубийства. Запись выступления была издана после смерти 27-летнего Кобейна под названием «Unplugged in New York». Эта пластинка считается одним из величайших концертных альбомов всех времен.

Покупателем стал основатель австралийской компании по производству микрофонов Rode Microphones Питер Фридман.

До сих пор самой дорогой гитарой считалась гитара, на которой Дэвид Гилмор, один из лидеров группы Pink Floyd, играл во время записи альбома Dark Side of the Moon. В 2019 году ее продали на аукционе Christie's за 3,95 миллиона долларов.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что на аукционе Julien’s Auctions в Нью-Йорке за 334 тысячи долларов продали кардиган Курта Кобейна.


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