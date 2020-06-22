Происшествия

В центре Киева столкнулись пять авто: момент ДТП попал на видео

Стали известны подробности масштабного ДТП на Крещатике, из-за которого центр Киева сковали пробки.

По данным столичной Патрульной полиции, столкнулись пять автомобилей, а не четыре, как сообщалось ранее.

По предварительным данным, водитель автомобиля Hyundai не выбрал безопасную скорость движения и врезался в остановившийся Mercedes. Последний по инерции проехал дальше и столкнулся с автомобилем Geely.

Geely, в свою очередь, выехал на соседнюю полосу движения, где столкнулся с автомобилем Mitsubishi, а Mercedes проехал еще некоторое расстояние в пределах своей полосы и столкнулся с автомобилем Volkswagen.

Отмечается, что все пять авто получили механические повреждения. На водителя Hyundai патрульные составили протоколы по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КоАП.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве столкнулись два автомобиля Нацгвардии — военнослужащие ехали к дому на Позняках, где 21 июня произошел взрыв и были разрушены перекрытия между несколькими этажами.

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