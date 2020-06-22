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Центр Киева застрял в пробках из-за масштабной аварии (фото)
В центре Киева утром 22 июня произошло столкновение сразу четырех автомобилей, весь центр столицы сразу оказался скован пробками. Напомним, 21 июня в аварию возле взорвавшегося в Киеве дома попали военнослужащие Национальной гвардии.
Причины ДТП устанавливаются.
Появились первые фото с места инцидента.
Что касается пробок, то ситуация ухудшается. Об этом свидетельствуют данные ресурса Инфопортал.
Напомним, по итогам июня 2020 года киевские автомобильные пробки, которые стали еще больше после ослабления карантина, возглавили соответствующий европейский рейтинг.394
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!