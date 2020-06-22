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Происшествия

Центр Киева застрял в пробках из-за масштабной аварии (фото)

11:16 22 июня 2020
Масштабное ДТП на Крещатике: центр Киева замер в пробках

В центре Киева утром 22 июня произошло столкновение сразу четырех автомобилей, весь центр столицы сразу оказался скован пробками. Напомним, 21 июня в аварию возле взорвавшегося в Киеве дома попали военнослужащие Национальной гвардии.

Причины ДТП устанавливаются.

Появились первые фото с места инцидента.

Фото dtp.kiev.ua

Что касается пробок, то ситуация ухудшается. Об этом свидетельствуют данные ресурса Инфопортал.

Напомним, по итогам июня 2020 года киевские автомобильные пробки, которые стали еще больше после ослабления карантина, возглавили соответствующий европейский рейтинг.

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