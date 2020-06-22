Скрыл жилье и получил компенсацию: бывший министр промполитики пойдет под суд

Происшествия

В суд направили акт по обвинению народного депутата Украины VIII созыва в злоупотреблении властью — незаконном получении компенсации из госбюджета.

Как сообщает в Facebook Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП), с декабря 2014 года по октябрь 2018 года бывший нардеп незаконно получил из государственного бюджета 738,74 тысяч гривен компенсации на расходы по съему номера в гостинице «Киев» якобы из-за того, что не имел собственного жилья в столице. При этом у нардепа было собственное жилье в Киеве, но он сознательно скрыл этот факт.

Обвинительный акт направлен в Высший антикоррупционный суд.

По данным агентства «Интерфакс-Украина», речь идет о бывшем министре промышленной политики Украины, народном депутате VIII созыва от фракции «Оппозиционный блок» Дмитрии Колесникове.

Ранее сообщалось, что в незаконном получении компенсации за жилье подозревают экс-нардепа Березкина.

148

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter