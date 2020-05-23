26.70 / 26.96 28.92 / 29.35
Киев: +10
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Эк-нардепу, подозреваемому в афере с жильем, назначили почти миллионный залог

12:29 23 мая 2020
Станислав Березкин
Иван МОЗГОВОЙ, «ФАКТЫ»

Высший антикоррупционный суд назначил бывшему нардепу Станиславу Березкину, который подозревается в незаконном получении компенсации за жилье, меру пресечения в виде 937 тысяч гривен залога. Об этом сообщает пресс-служба ВАКС.

Таким образом, суд частично удовлетворил ходатайство детектива Национального антикоррупционного бюро. На народного депутата VIII созыва возложены также процессуальные обязанности: сообщать детективам, прокурору или суду об изменении своего места жительства и места работы; воздерживаться от общения со свидетелями; сдать на хранение детективам НАБУ свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины.

Как писали «ФАКТЫ», Березкин не является единственным нардепом, которого подозревают в получении незаконной компенсации за жилье. Так, экс-нардепа VIII созыва Александра Пресмана также подозревают в незаконном получении более 900 тысяч гривен компенсации за жилье в Киеве.

4

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

В Беларуси утвердили смертный приговор двум братьям: что они совершили (фото)

В Беларуси утвердили смертный приговор двум братьям: что они совершили (фото)

Пистолет

Выпустила всю обойму в живот: в Кривом Роге девушка расстреляла прокурора

Двуликий котенок

В США родился котенок с двумя мордочками (видео)

Сборная Франции по футболу

Чемпион мира по футболу продал золотую медаль на аукционе (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер