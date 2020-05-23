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Эк-нардепу, подозреваемому в афере с жильем, назначили почти миллионный залог
Высший антикоррупционный суд назначил бывшему нардепу Станиславу Березкину, который подозревается в незаконном получении компенсации за жилье, меру пресечения в виде 937 тысяч гривен залога. Об этом сообщает пресс-служба ВАКС.
Таким образом, суд частично удовлетворил ходатайство детектива Национального антикоррупционного бюро. На народного депутата VIII созыва возложены также процессуальные обязанности: сообщать детективам, прокурору или суду об изменении своего места жительства и места работы; воздерживаться от общения со свидетелями; сдать на хранение детективам НАБУ свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины.
Как писали «ФАКТЫ», Березкин не является единственным нардепом, которого подозревают в получении незаконной компенсации за жилье. Так, экс-нардепа VIII созыва Александра Пресмана также подозревают в незаконном получении более 900 тысяч гривен компенсации за жилье в Киеве.4
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