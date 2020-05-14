26.64 / 26.91 28.61 / 29.08
Киев: +9
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Бывшего нардепа заподозрили в миллионной махинации с жильем

19:35 14 мая 2020
Пресман
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

Экс-нардепа VIII созыва Александра Пресмана, который входил в депутатскую группу «Партия «Возрождение», подозревают в незаконном получении более 900 тысяч гривен компенсации за жилье в Киеве. Ранее стало известно, сколько нардепов получили компенсацию на жилье.

Детективы НАБУ установили, что бывший народный депутат, имея собственное жилье в центре Киева, получил более 928 тысяч гривен незаконной компенсации за пользование гостиничным номером в отеле «Национальный» в период с ноября 2014 по август 2019 года.

Пресману инкриминируют злоупотребление властью или служебным положением.

Следствие считает, что «подозреваемый нанес тяжкие последствия интересам юридического лица публичного права — Управлению делами Аппарата ВРУ», говорится в сообщении НАБУ.

О том, что речь идет именно об Александре Пресмане, сообщает УНН, ссылаясь на информированный источник.

Напомним, ранее бывший народный депутат Александр Черненко признал себя виновным в незаконном получении компенсации на аренду номера в гостинице «Киев».

Уже нынешних депутатов уличили в получении незаконной компенсации за жилье. После огласки в СМИ первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук решил вернуть деньги, которые получил в качестве компенсации от государства за аренду жилья у тещи.

156

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

девушка

Голоса в голове: у коронавируса обнаружился страшный побочный эффект

Пресман

Бывшего нардепа заподозрили в миллионной махинации с жильем

Принцы Уильям и Гарри

Коронавирус помирил принцев Уильяма и Гарри

Поезд

На первом этапе — 50% пригородных поездов: в Мининфраструктуры рассказали, как будут выходить из карантина

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер