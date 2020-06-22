Отсидевший в тюрьме российский футболист похвастался защитной маской из кожи крокодила (фото)

Спорт

Форвард «Сочи» Александр Кокорин, недавно отметившийся хет-триком в скандальном матче чемпионата России против «Ростова» (10:1), опубликовал в Instagram фотографию, на которой позирует в маске из крокодиловой кожи.

При этом 29-летний экс-футболист сборной России, в сентябре прошлого года вышедший из тюрьмы, отметил в посте элитное ателье, находящееся в Москве. На сайте мастерской такая маска стоит 29,5 тыс. рублей (более 400 долларов) и делается индивидуально для каждого покупателя. При зарплате 25 тысяч долларов месяц можно себе позволить.

В комментариях под кадром подписчики осведомились, как Кокорин дышит в маске из такой плотной ткани, на что он рассказал, что «в ней есть маленькие дырочки».

Как утверждает Metaratings.ru, таких масок, в которых предусмотрен сменный фильтр, у футболиста как минимум две — синего и черного цвета. При этом на масках Кокорина красуются гравировки с надписью «К.9».

Известно, что маски этого же производителя есть у российских рэперов Басты и Тимати, а также у бойца UFC Александра Волкова, который в прошлое воскресенье проиграл бой американцу Кертису Блейдсу.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что футболист «Реала» Карим Бензема купил автомобиль за 2,5 млн евро.

Фото ФК «Сочи»

15

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter