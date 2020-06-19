- 22:22 Кабмин изменил подход к оценке ситуации с коронавирусом: на что теперь будут обращать внимание
- 22:21 Тренер «Ворсклы» ценой красной карточки помог своей команде победить «Днепр-1»: видеообзоры матчей УПЛ
- 21:59 В Днепре смертельно раненный полицейский сумел задержать вооруженного преступника и умер
- 21:46 Еще в одном футбольном клубе Украины произошла вспышка коронавируса
- 21:43 Пострадавшим в смертельном ДТП в Харькове Зайцева выплатила по 31 гривне компенсации, — адвокат
- 21:32 Киевских водителей призывают поблагодарить медиков 21 июня
- 21:03 В Кременчугском водохранилище выловили сома из Южной Америки
- 20:55 На врачей, прятавших Мангера в больнице, завели дело, — активисты
- 20:37 Оккупанты обстреляли Авдеевку из минометов: в сети показали последствия
- 20:24 Под Одессой чудом уцелел годовалый ребенок, выпавший из окна шестого этажа
- 20:24 Бывшие узники Кремля заявили о политических преследованиях в Украине
- 20:12 Фонд Рината Ахметова поздравляет украинских медиков с профессиональным праздником и дарит подарки
Кабмин изменил подход к оценке ситуации с коронавирусом: на что теперь будут обращать внимание
Кабинет министров, продливший адаптивный карантин до 31 июля, обновил методику усиления введенных ограничений. Ранее об усилении контроля за соблюдением карантина заявляли с Минздраве.
В правительстве решили отказаться от показателя инцидентности и ввели новые индикаторы.
Согласно постановлению, опубликованном на Правительственном портале, теперь регионом со значительным распространением коронавируса считается область, в которой имеется один из следующих признаков:
- загруженность коек в учреждениях здравоохранения более 50%;
- среднее количество ПЦР-исследований и ИФА-тестов меньше чем 24 на 100 тысяч населения в течение недели;
- коэффициент выявления случаев коронавируса более 11%;
- показатель динамики роста случаев COVID-19 свыше 10%.
При этом, показатель динамики роста применяется при регистрации более 8 случаев на 100 тысяч населения за последние семь дней.
Карантин ужесточается по решению региональной комиссии ТЭБ и ЧС. Отменить решение можно будет не ранее чем через 7 дней после его принятия с учетом эпидемической ситуации в регионе.
Новые правила вступят в силу в понедельник, 22 июня.
Напомним, на утро 19 июня в Украине подтверждены 34 984 случая заболевания COVID-19. Зафиксированы 985 случаев с летальным исходом и 16 033 случаев выздоровления пациентов. За 18 июня в Украине COVID-19 подтвердили у 921 пациента.
ФОТО Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
215
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
В Днепре смертельно раненный полицейский сумел задержать вооруженного преступника и умер (фото, видео)
Чем тише ведет себя ребенок в соседней комнате, тем дороже вам может обойтись ремонт