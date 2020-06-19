Украина

Кабмин изменил подход к оценке ситуации с коронавирусом: на что теперь будут обращать внимание

Кабинет министров, продливший адаптивный карантин до 31 июля, обновил методику усиления введенных ограничений. Ранее об усилении контроля за соблюдением карантина заявляли с Минздраве.

В правительстве решили отказаться от показателя инцидентности и ввели новые индикаторы.

Согласно постановлению, опубликованном на Правительственном портале, теперь регионом со значительным распространением коронавируса считается область, в которой имеется один из следующих признаков:

- загруженность коек в учреждениях здравоохранения более 50%;

- среднее количество ПЦР-исследований и ИФА-тестов меньше чем 24 на 100 тысяч населения в течение недели;

- коэффициент выявления случаев коронавируса более 11%;

- показатель динамики роста случаев COVID-19 свыше 10%.

При этом, показатель динамики роста применяется при регистрации более 8 случаев на 100 тысяч населения за последние семь дней.

Карантин ужесточается по решению региональной комиссии ТЭБ и ЧС. Отменить решение можно будет не ранее чем через 7 дней после его принятия с учетом эпидемической ситуации в регионе.

Новые правила вступят в силу в понедельник, 22 июня.

Напомним, на утро 19 июня в Украине подтверждены 34 984 случая заболевания COVID-19. Зафиксированы 985 случаев с летальным исходом и 16 033 случаев выздоровления пациентов. За 18 июня в Украине COVID-19 подтвердили у 921 пациента.

ФОТО Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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