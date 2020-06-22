26.60 / 26.81 29.62 / 30.03
Киев: +28
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Общество и люди

Ренат Кузьмин предложил использовать свой Facebook и Telegram для дискуссии о новой национальной идее

16:31 22 июня 2020
Ренат Кузьмин
Владимир ДОБРОВ, специально для «ФАКТОВ»

Народный депутат Украины от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Ренат Кузьмин предложил использовать свои представительства в Facebook и Telegram как площадку для общественных дискуссий о новой национальной идее для Украины. Такое заявление политик сделал на своей пресс-конференции в «Интерфакс-Украина».

«Никто не может знать лучше нас, как нам жить, поэтому мы должны сейчас сами создать новую национальную идею и перезагрузить государство в интересах его народа, к чему призываю присоединяться всех желающих», — призывает Ренат Кузьмин.

«Я вижу участниками этой платформы всех неравнодушных украинцев — всех без исключения. Независимо от политических пристрастий. Этот проект не партийный, и не политический. Он не имеет отношения к целям и задачам каких-то конкретных политических партий Украины — это общественно-социальная инициатива. И любой, кто считает своим долгом спасать страну, выводить ее из кризиса, и делать Украину успешной и процветающей страной, любой, кто этого хочет, может присоединиться к нашей идее».

Народный депутат пообещал, что лично будет изучать представленные ему идеи и обсудит их с каждым, кто откликнется на его призыв.

Ренат Кузьмин предложил начать писать всем, кто готов творить будущее страны, ему лично в соцсети Facebook и Telegram.

40

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

машину утопили вместе с телом убитого

Застрелил и утопил прямо в авто в канале: под Херсоном фермер расправился со своим компаньоном (фото)

ребенок

Сотрясение мозга и множественные гематомы: под Николаевом пьяная женщина зверски избила свою годовалую дочь

ДТП у ЦУМа в Киеве

В центре Киева столкнулись пять авто: момент ДТП попал на видео

танкер «Делфи»

Купаться опасно: из-за вылившейся в море нефти в Одессе закрыли пляж (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер