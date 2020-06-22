Общество и люди

Народный депутат Украины от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Ренат Кузьмин предложил использовать свои представительства в Facebook и Telegram как площадку для общественных дискуссий о новой национальной идее для Украины. Такое заявление политик сделал на своей пресс-конференции в «Интерфакс-Украина».

«Никто не может знать лучше нас, как нам жить, поэтому мы должны сейчас сами создать новую национальную идею и перезагрузить государство в интересах его народа, к чему призываю присоединяться всех желающих», — призывает Ренат Кузьмин.

«Я вижу участниками этой платформы всех неравнодушных украинцев — всех без исключения. Независимо от политических пристрастий. Этот проект не партийный, и не политический. Он не имеет отношения к целям и задачам каких-то конкретных политических партий Украины — это общественно-социальная инициатива. И любой, кто считает своим долгом спасать страну, выводить ее из кризиса, и делать Украину успешной и процветающей страной, любой, кто этого хочет, может присоединиться к нашей идее».

Народный депутат пообещал, что лично будет изучать представленные ему идеи и обсудит их с каждым, кто откликнется на его призыв.

Ренат Кузьмин предложил начать писать всем, кто готов творить будущее страны, ему лично в соцсети Facebook и Telegram.

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