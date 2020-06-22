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Происшествия

Под Днепром простились с молодым полицейским, погибшим при задержании опасного преступника (фото)

17:36 22 июня 2020
Похороны

В Днепропетровской области похоронили полицейского Дарвина Потуданского, погибшего при задержании преступника. Проститься с героем пришли сотни людей.

Как сообщает «Информатор», на похороны пришли родные и близкие, а также коллеги и товарищи, в том числе заместитель главы Нацполиции Украины Вадим Троян и начальники районных отделов полиции в Днепре. Дарвина Потуданского похоронили Дарвина на кладбище в Орловщине.

Фото с похорон правоохранителя:

Ранее сообщалось, что полицейскому Дарвину Потуданскому было 30 лет. Старший лейтенант был оперативником уголовного розыска Шевченковского отдела полиции. Он не побоялся подойти к находящемуся в розыске преступнику и задержал его, несмотря на полученные огнестрельные ранения. Истекая кровью, он помог коллегам обезоружить преступника и надеть на него наручники.

Фото: Информатор

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