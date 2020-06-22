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Момент взрыва в Киеве на Позняках попал на видео
В Киеве на Позняках произошел взрыв в многоэтажке. В сети появилось видео момента взрыва.
По информации ГСЧС, ЧП случилось около 10 утра 21 июня в девятиэтажном доме по проспекту Григоренко, 41.
Предварительная причина — взрыв газовоздушной смеси.
«В Дарницком районе по пр. Григоренко, 41 в девятиэтажном жилом доме произошел взрыв предварительно газовоздушной смеси с последующим разрушением межэтажных перекрытий 4, 5, 6, 7 этажей», — говорится в сообщении ГСЧС.
На месте происшествия работают 46 спасателей и девять единиц техники.
«ДТП.Киев» опубликовал в Instagram момент взрыва.
Напомним, правоохранители возбудили уголовное производство по факту взрыва. На данный момент подтверждена гибель трех жильцов дома.44
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- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..