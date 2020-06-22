Происшествия

Затолкали в машину и вывезли в поле: в Кривом Роге средь бела дня похитили мужчину (фото)

В Кривом Роге днем трое мужчин похитили 32-летнего криворожца, насильно затолкав его в автомобиль. Ранее подобный случай произошел под Киевом.



Похищение в Кривом Роге произошло по улице Шиферная в Металлургическом районе города, сообщили в полиции.

Правоохранители установили, что мужчины насильно посадили потерпевшего в автомобиль марки Renault Trafic и уехали в неизвестном направлении.

В ходе проведения плана «Перехват» за городом в поле полицейские задержали группу злоумышленников. Ими оказались местные жители в возрасте 25, 27 и 28 лет. Двое из них уже ранее имели проблемы с законом.

Мужчин задержали, им сообщили о подозрении в незаконном лишении свободы или похищении человека.

Напомним, в Бердичеве Житомирской области группа лиц обманом заманила мужчину в квартиру, насильно удерживала его несколько дней и подвергала пыткам. Издевательства над жертвой записывались и транслировались в интернете на специальном канале.

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