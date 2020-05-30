Беспредел на Житомирщине: пытки похищенного мужчины транслировали в интернете

Происшествия

В Бердичеве Житомирской области полиция расследует беспрецедентный по жестокости случай. Молодого мужчину группа лиц обманом заманила в квартиру, после чего несколько дней подвергала пыткам. Издевательства над жертвой записывались и транслировались в интернете на специальном канале.

Родные мужчины еще 25 мая заявили о его пропаже и начали поиски. Выйти на след помогло то самое видео в интернете. Полиция выяснила, откуда велась прямая трансляция, и 30 мая приехала с обыском на квартиру. Там молодого жителя Бердичева обнаружили в бессознательном состоянии, в больнице врачи диагностировали черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Также выявлены множественные кровоизлияния вследствие побоев.

Хозяин квартиры — 33-летний бердичевец — и двое его знакомых 38 и 34 лет сейчас под следствием. Пока им инкриминируют статью о похищении человека. Впоследствии, возможно, добавятся и другие обвинения. Техника, с помощью которой велся стрим, изъята и станет доказательством в деле.

Напомним, в Одессе двое 16-летних подростков пытали 11-летнего мальчика и растиражировали видео в соцсетях. А в Днепре юноша ради «лайков» в соцсетях записал видео со стрельбой из окна квартиры.



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