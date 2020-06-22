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Происшествия

Взрыв в Киеве на Позняках: названа основная версия трагедии

20:00 22 июня 2020
Дом

По основной версии полиции, взрыв в многоквартирном доме на Позняках в Киеве вызвала газовая смесь.

Как сообщает ВВС News Украина, экспресс-тесты показали, что взрывчатки в здании не было, хотя такую версию ранее предположил министр МВД Арсен Аваков.

«Еще продолжаются экспертизы, но предварительной версией назвали именно газ», — заявили в пресс-службе полиции Киева.

По словам инженера по поставкам газа Павла Кундиренко, для столь мощного взрыва необходимо, чтобы в квартире накапливался газ. Это могло произойти из-за невыключенных либо неисправных бытовых приборов

«Чтобы возник взрыв, нужно мало: закрытое помещение, где закрыты окна и двери, газ накапливается, кто-то заходит, включая свет, появляется искра, все взрывается», — отметил эксперт.

Но система газоснабжения в домах имеет несколько степеней защиты, и из-за чего в квартире скопилось большое количество газа, пока не известно.

Ранее сообщалось, что министр МВД Арсен Аваков высказал версию о приведении в действие взрывчатки.

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