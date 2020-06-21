- 18:01 Появились новые данные о жертве взрыва дома на Позняках
- 17:42 Жара немного ослабнет: синоптик порадовала прогнозом на неделю
- 17:00 Накануне взрыва в доме на Позняках проводили поверку счетчиков: сделано важное заявление
- 16:39 «Мы не поругались с Украиной»: Путин отличился циничным заявлением
- 16:35 Из затонувшего возле пляжа в Одессе танкера вытекло топливо: детали и фото ЧП
- 16:15 Настоящий кошмар: появилось видео изнутри разрушенного взрывом дома в Киеве
- 15:52 Посетитель кафе устроил поножовщину под Житомиром: один человек погиб, еще 8 – ранены
- 15:16 Это месть: бывшая заложница боевиков Валентина Бучок рассказала о новом покушении
- 15:14 Взрыв на Позняках: в газораспределительную компанию пришли с обысками
- 15:02 «Выбивали» деньги на криминальный «общак»: в Закарпатье задержали рэкетиров
- 15:01 Взрыв в Киеве: спасатели уточнили данные о жертвах
- 14:46 От квартиры остался один коридор: спасшаяся жительница дома на Позняках рассказала о взрыве
Накануне взрыва в доме на Позняках проводили поверку счетчиков: сделано важное заявление
В доме по улице Крушельницкой на Позняках 20 июня проводили поверку счетчиков газа. Это подтвердили в компании «Киевгаз», где силовики уже провели обыски.
По словам представителя газопоставщика Елены Мичуриной в комментарии «Сегодня», на момент проверки состояние сетей в доме было удовлетворительным.
Она объяснила, что процедура включает временное снятие счетчиков с установкой заглушки на трубу.
«Ставится своеобразная заглушка, и после этого проверяется наличие на утечки газа… В тот период, когда там находились наши сотрудники, никаких жалоб и запаха газа не было», — отметила она.
Данные о наличии жалоб от жителей, поступивших уже после поверки, в настоящее время проверяются.
Также в компании подчеркнули, что причины взрыва невозможно выяснить до момента завершения расследования и формирования официальных выводов.
«Сообщение (о взрыве. — Авт.) мы получили в десять часов, и сразу выехала газовая служба, потому что дом газифицирован. Причины сейчас выяснить невозможно, потому что туда никого не пускают, спасатели сейчас разбирают стены и очень аккуратно, потому что есть угроза, что рухнет и дальше. То есть, допустить газовиков туда сегодня (21 июня. — Авт.) точно не удастся», — подчеркнула она.
Напомним, в результате взрыва оказались разрушены перекрытия в доме с четвертого по седьмой этаж. Здание восстановлению не подлежит.653
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мужика, стоящего в очереди, нагло толкает женщина и идет дальше. Мужик обиженно: — Ну вот, взяла и толкнула... Женщина вдруг оборачивается и строго смотрит на него. — Вот, блин, еще и напугала!