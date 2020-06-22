«Динамо» в скандальной игре с четырьмя (!) пенальти с трудом дожало сельский клуб: видео голов

Спорт

В понедельник, 22 июня, скандальным матчем на столичном «Олимпийском» «Динамо» — «Колос» завершилась программа 27-го тура чемпионата Украины по футболу (встреча «Карпаты» — «Олимпик» не была сыграна в Луцке из-за заражения коронавирусом трех футболистов донецкой команды, хотя повторные тесты у игроков отрицательные).

Чемпионат Украины. 27-й тур

«Динамо» (Киев) — «Колос» (Коваливка) — 2:1 (Цыганков, 64, с пенальти, де Пена, 87, с пенальти — Вильхальмссон, 69, с пенальти). На 52-й минуте Богданов («Колос») не реализовал пенальти, а на 63-й удален Петров («Колос»).

«Динамо»: Бущан, Миколенко, Шабанов, Попов, Кендзера, Андриевский (Дуэлунд, 57), Шепелев (Кадири, 83), Буяльский (Шапаренко, 90), Вербич, Цитаишвили (Цыганков, 46), Русин (де Пена, 57).

В нынешнем сезоне подопечные Алексея Михайличенко и Руслана Костышина уже встречались дважды. В первом поединке «бело-синие» разгромили соперника — 4:0, а во втором благодаря шедевру Цыганкова и голу Соля взяли верх — 2:0. Отметим, что именно в мартовской встрече с динамовцами началась шестиматчевая серия поражений «Колоса» в УПЛ (после рестарта чемпионата команда из Коваливки еще ни разу не забивала).

В игре на «Олимпийском» хозяева поля не могли рассчитывать на травмированного капитана команды Сергея Сидорчука, а у гостей из-за проблем со здоровьем не сыграли голкипер Антон Яшков, а из-за условий арендного соглашения полузащитник Евгений Смирный, контракт которого принадлежит столичному клубу.

Первый тайм гранд, в стартовый состав которого не попал Цыганков, провел не на самом высоком уровне. Достаточно отметить, что по ударам в створ ворот «Колос» превзошел хозяев поля — 4:1, хотя тоже не создал стопроцентных голевых моментов в дождливую погоду.

С первых минут второго тайма Михайличенко бросил в бой Цыганкова, и динамовцы заиграли активнее. Но на 51-й минуте в одной из атак команды из села в Киевской области, защитник «бело-синих» Попов сыграл рукой в своей штрафной площадке, и рефери Бойко назначил в ворота хозяев пенальти. Но бывший футболист «Динамо» Богданов с 11-метровой отметки не смог переиграть Бущана, парировавшего удар игрока «Колоса».

Нереализованный пенальти Богдановым (52-я мин.)

Вскоре после удара Буяльского гостей спасла штанга. А в одной из следующих атак «Динамо» Петров (кстати, тоже бывший динамовец) в день своего 30-летия схватил в своих владениях за футболку Вербича. В итоге — пенальти и вторая в матче желтая карточка юбиляру. Цыганков с «точки» был безупречен — 1:0.

1:0 Цыганков (64-я мин., с пенальти)

Но это был еще не вечер. «Колос» в меньшинстве умудрился заработать пенальти (честно говоря, довольно сомнительный), и вышедший на замену исландец Вильхальмссон сравнял счет — 1:1.

1:1 Вильхальмссон (69-я мин., с пенальти)

Гулять так гулять, решил, видимо, арбитр Бойко и назначил четвертый в матче пенальти якобы за фол игрока «Колоса» на Вербиче. Но после просмотра VAR судья свое решение отменил. В отличие от эпизода через несколько минут, когда VAR помог рефери назначить 11-метровый удар в ворота «Колоса». Уругваец де Пена принес «Динамо» выстраданную победу — 2:1, позволив «бело-синим» оторваться от идущей третьей «Зари» на три очка.

Отмененный пенальти в ворота «Колоса» (76-я мин.)

2:1 де Пена (87-я мин., с пенальти)

Кстати, уже после финального свистка наставник «Колоса» Руслан Костышин за пререкания с рефери получил желтую карточку.

21 июня (воскресенье)

«Десна» (Чернигов) — «Заря» (Луганск) — 1:2 (Фаворов, 90+8, с пенальти — Кочергин, 6, Михайличенко, 55). На 90+7-й минуте удален Чеберко («Заря»).

20 июня (суббота)

«Шахтер» — «Александрия» — 3:2 (Тайсон, 13, с пенальти, Тете, 60, 78 — Банада, 48, Третьяков, 51, с пенальти).

19 июня (пятница)

«Ворскла» — «Днепр-1» — 2:0 (Степанюк, 19, 48).

«Мариуполь» — «Львов» — 3:0 (Фомин, 5, 27, Кащук, 90+4).

Положение команд:

1--6-е места

1. «Шахтер» — 71 очко (27 матчей);

2. «Динамо» — 55 (27);

3. «Заря» — 52 (27);

4. «Десна» — 49 (27);

5. «Александрия» — 43 (27);

6. «Колос» — 26 (27);

7--12-е места

7. «Днепр-1» — 34 (26);

8. «Мариуполь» — 30 (26);

9. «Ворскла» — 26 (26);

10. «Олимпик» — 23 (26);

11. «Львов» — 22 (27);

12. «Карпаты» — 14 (23).

Бомбардиры: 19 мячей — Жуниор Мораес («Шахтер»); 15 — Александр Филиппов («Десна»); 13 — Марлос («Шахтер»); 11 — Богдан Леднев («Заря»); 10 — Тайсон («Шахтер»), Виктор Цыганков («Динамо»); 9 — Владислав Супряга («Днепр-1»), Виталий Буяльский («Динамо»).

В 28-м туре УПЛ запланированы такие матчи: «Колос» — «Александрия», «Карпаты» — «Львов», «Шахтер» — «Заря» (27 июня), «Мариуполь» — «Днепр-1», «Десна» — «Динамо» и «Карпаты» — «Львов» (28 июня).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Шахтер» четвертый год подряд завоевал золотые медали чемпионата Украины.

Фото ФК «Динамо»



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