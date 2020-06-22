Отмена итоговой аттестации: как выпускникам получить аттестат

Украина

После того, как президент Зеленский подписал закон, отменяющий обязательную государственную итоговую аттестацию (ГИА) в 2020 году, в Министерстве образования и науки порекомендовали руководителям учебных заведений все же выявить выпускников, желающих пройти ГИА.

Выпускникам, которые захотят сдать тесты ВНО, после получения результатов, нужно выдать свидетельства о получении полного общего среднего образования, отметив результаты в соответствующей графе бланка приложения.

Выпускникам, которые хотят пройти ГИА в учебном заведении, после ее прохождения выдадут свидетельства о получении полного общего среднего образования с указанием результатов в бланке приложения.

Те выпускники, которые не желают проходить ГИА, получат свидетельства о получении полного общего среднего образования и приложения к ним с записью «освобожден (а)» в соответствующей графе бланка приложения.

Кроме того, сообщили в МОН, соискатели, претендующие на золотую или серебряную медаль, имеют право получить такие медали без прохождения ГИА.

Напомним, внешнее независимое оценивание в Украине пройдет с 25 июня до 17 июля 2020 года.

35

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter