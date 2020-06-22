- 17:00 "Фармак" предоставит школам гранты на реализацию экопроектов в рамках проекта "Экошкола"
- 16:57 Во время протеста против больных с COVID-19 в Харькове произошла потасовка: есть пострадавшие
- 16:51 Вспышка коронавируса на Львовщине: Ляшко назвал неожиданную причину
- 16:48 Толпа хулиганов громила магазины в Штутгарте с криками «Аллах акбар!»
- 16:46 Названы даты проведения ВНО-2020
- 16:40 Купаться опасно: из-за вылившейся в море нефти в Одессе закрыли пляж
- 16:31 Ренат Кузьмин предложил использовать свой Facebook и Telegram для дискуссии о новой национальной идее
- 16:21 Сотрясение мозга и множественные гематомы: под Николаевом пьяная женщина зверски избила свою годовалую дочь
- 16:19 В Украине резко возросло количество областей, которые не готовы к смягчению карантина
- 16:11 25-летний мотогонщик погиб после столкновения на трассе
- 15:59 В центре Киева столкнулись пять авто: момент ДТП попал на видео
- 15:51 Застрелил и утопил прямо в авто в канале: под Херсоном фермер расправился со своим компаньоном
Названы даты проведения ВНО-2020
Внешнее независимое оценивание в Украине разрешили провести с 25 июня по 17 июля. Напомним, что государственную итоговую аттестацию для выпускников отменили, однако те, кто хочет поступить в вузы, может сдать ВНО.
Как сообщила руководитель Минобразования и науки Любомира Мандзий, решение о проведении оценивания приняла Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям. По ее словам, пункты тестирования готовы к проведению ВНО в безопасных условиях.
В Минобразовании уточнили, как именно будет проходить допуск к ВНО и само тестирование:
- допуск к тестированию будет происходить согласно рекомендациям главного санитарного врача (температура тела не выше 37,2 С, отсутствие признаков респираторных заболеваний, наличие маски или респиратора);
-
Госпотребслужба будет контролировать выполнение требований (расстояние между участниками не менее 1,2 м, масочный режим, наличие антисептиков, дезинфекция помещений, организация утилизации использованных масок
и т. д.);
- будут действовать меры по предотвращению скопления людей (больше времени для входа, промежутки времени для входа различных участников, правильная организация очередей с дистанцией);
- процесс будут сопровождать медики и Национальная полиция, также привлекут инструкторов не из групп риска.
Сообщается, что в 2020 году в основной сессии ВНО примут участие около 380 тысяч человек.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», участникам пробного ВНО предложили пройти тесты в режиме онлайн — необходимые документы в электронных кабинетах стали доступны с 17 июня.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мужика, стоящего в очереди, нагло толкает женщина и идет дальше. Мужик обиженно: — Ну вот, взяла и толкнула... Женщина вдруг оборачивается и строго смотрит на него. — Вот, блин, еще и напугала!