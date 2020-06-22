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Украина

Названы даты проведения ВНО-2020

16:46 22 июня 2020
ВНО

Внешнее независимое оценивание в Украине разрешили провести с 25 июня по 17 июля. Напомним, что государственную итоговую аттестацию для выпускников отменили, однако те, кто хочет поступить в вузы, может сдать ВНО.

Как сообщила руководитель Минобразования и науки Любомира Мандзий, решение о проведении оценивания приняла Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям. По ее словам, пункты тестирования готовы к проведению ВНО в безопасных условиях.

В Минобразовании уточнили, как именно будет проходить допуск к ВНО и само тестирование:

  • допуск к тестированию будет происходить согласно рекомендациям главного санитарного врача (температура тела не выше 37,2 С, отсутствие признаков респираторных заболеваний, наличие маски или респиратора);
  • Госпотребслужба будет контролировать выполнение требований (расстояние между участниками не менее 1,2 м, масочный режим, наличие антисептиков, дезинфекция помещений, организация утилизации использованных масок и т. д.);
  • будут действовать меры по предотвращению скопления людей (больше времени для входа, промежутки времени для входа различных участников, правильная организация очередей с дистанцией);
  • процесс будут сопровождать медики и Национальная полиция, также привлекут инструкторов не из групп риска.

Сообщается, что в 2020 году в основной сессии ВНО примут участие около 380 тысяч человек.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», участникам пробного ВНО предложили пройти тесты в режиме онлайн — необходимые документы в электронных кабинетах стали доступны с 17 июня.

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