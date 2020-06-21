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Украина

Отмена обязательной итоговой аттестации: Зеленский подписал закон

19:28 21 июня 2020
Отмена обязательной итоговой аттестации: Зеленский подписал закон

Президент Владимир Зеленский подписал закон, отменяющий обязательную государственную итоговую аттестацию выпускников в 2020 году. Рада приняла его 18 июня.

О подписании документа в интервью РБК-Украина сообщила и. о. министра образования Любомира Мандзий.

«Закон подписан президентом», — сказала она, напомнив, что выпускники школ освобождены от ГИА в связи с пандемией коронавируса.

В соответствии с законом, учащиеся, которые завершают полное общее среднее образование в 2019/2020 учебном году, освобождаются от прохождения обязательной государственной итоговой аттестации в связи с карантином из-за коронавируса. Тем не менее они имеют право пройти государственную итоговую аттестацию, в том числе в форме внешнего независимого оценивания, по собственному желанию.

Закон вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Напомним, пробную сессию ВНО 17 июня решили провести в онлайн-формате, однако система не выдержала наплыва пользователей и «зависла». Тем не менее основную сессию (25 июня — 17 июля) решили не отменять.

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