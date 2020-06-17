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Украина обратилась к генсеку ООН Гутерришу по поводу репрессий РФ в оккупированном Крыму

Российская Федерация продолжает нарушать права человека во временно оккупированном Крыму, проводя, в частности, насильственную паспортизацию и другие репрессии против жителей полуострова.

Об этом говорится в официальном письме Постоянного представителя Украины при ООН Сергея Кислицы генеральному секретарю организации Антониу Гутерришу, передает Укринформ.

«Российская оккупационная администрация в Автономной Республике Крым и городе Севастополе, Украина, продолжает свою искусственную кампанию насильственной паспортизации, является элементом репрессивной политики государства-агрессора относительно граждан Украины, которые вынуждены жить в условиях оккупации», — отмечается в документе.

При этом подчеркивается, что принуждение жителей полуострова получать российское гражданство является «преднамеренным и циничным элементом систематического давления на граждан Украины». Если же жители Крыма отказываются получать российские паспорта, их искусственно ограничивают в правах на трудоустройство, медицинскую помощь, социальные и пенсионные выплаты, а также в праве владеть собственным имуществом.

«Отсутствие российского паспорта часто становится основанием для принудительной депортации и запрета на въезд в Автономной Республики Крым и города Севастополь», — говорится в обращении постпреда до генсека ООН.

В письме Кислица отмечает, что Украина сохраняет решимость защищать права и интересы собственных граждан, которые проживают во временно оккупированном Крыму.

В то же время, украинская сторона обратилась к генсеку ООН с просьбой отреагировать соответствующим образом на нарушение РФ международного права.

«Мы надеемся, что последовательное внимание к этим противоправным действиям Российской Федерации и их негативным последствиям для реализации прав жителей временно оккупированного полуострова будет представлено вместе с соответствующими рекомендациями в ваших специализированных тематических докладах по Крыму в соответствии с резолюциями Генеральной Ассамблеи ООН», — подчеркивается в письме украинского посла генеральному секретарю ООН.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Россия постоянно готовит ловушки для нашей страны, пытаясь вынудить Украину признать незаконную оккупацию полуострова.

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