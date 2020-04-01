Мир

Мировой кризис из-за коронавируса назвали самым тяжелым со времен Второй мировой войны

Пандемия коронавируса, которая в Европе приближается к своему пику, является самой большой проблемой для мира со времен Второй мировой войны.

Такое заявление сделал Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, сообщает «ВВС». Он также отметил, что пандемия может привести к рецессии, не имеющей аналогов в недавнем прошлом.

Также сообщается, что число подтвержденных случаев по всему миру приближается к 860 тысячам, и что 42 тысяч заболевших умерли.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 37-летний герцог Кембриджский принц Уильям намерен вернуться в Национальную службу здравоохранения Великобритании (NHS) в качестве пилота воздушной скорой помощи,

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