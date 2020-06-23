Мир

Пациенты с черным цветом кожи умирают в 3 раза чаще, чем белые: в Британии выяснили странные свойства COVID-19

Несмотря на то, что при заболевании COVID-19 люди европейского происхождения страдают от потери обоняния и вкуса примерно в 3−6 раз чаще, чем остальные жители Земли, в целом они лучше противостоят коронавирусной инфекции.

Такие выводы можно сделать из данных, которые на днях опубликовало в Великобритании Управление национальной статистики (The Office for National Statistics), пишет Daily Mail.

Необычная статистика показывает связь между религиозными предпочтениями граждан и риском смерти от COVID-19. Так мусульмане и евреи почти в 2,5 раза чаще уходят из жизни в связи с коронавирусом, чем атеисты. По статистике, на каждые 100 тысяч британских мужчин 198,9 мусульман умирали от коронавируса с начала марта по середину мая. В группе атеистов смертность составила 80,7. При этом среди евреев этот показатель достиг 187,9, среди индуистов — 154,8, среди буддистов — 113,5. Среди самого многочисленных христианских мужчин он составляет 92,6 на 100 тысяч.

Аналогичная диспропорция наблюдается среди женщин, где смертность у мусульманок — 98,2, у евреек — 94,3, у индуисток — 93,3. В среде атеисток этот показатель составляет 47,9, у христианок -54,6, а у буддисток — 50,7.

Еще больше различие между пациентами с различным цветом кожи. Так, среди чернокожих смертность составляет 255,7 человека на каждые 100 тысяч, и это наивысший показатель среди любых этнических групп. У белых он составляет 87 смертей на 100 тысяч — самый низкий показатель. Чернокожие женщины умирают от коронавируса в 2,5 раза чаще своих белых ровесниц — 119 смертей на 100 тысяч против 52 смертей.

Опубликованные результаты называются экспертами «глубоко разочаровывающими», поскольку коронавирус убивает в три раза больше чернокожих жителей страны, чем белых. Болезнь вообще диспропорционально бьёт по чернокожим, азиатам и представителям других этнических меньшинств.

Причина данной диспропорции пока глубоко не проанализирована.

Ранее «ФАКТЫ» приводили другую обескураживающую статистику: вопреки бытовавшему ранее мнению, что с приходом летней жары пандемия пойдет на спад, скорость распространения коронавируса по планете только растет. Еще один миллион случаев заражения добавился всего за шесть суток, и по состоянию на вечер 21 июня число зараженных новым коронавирусом в мире превысило 9 миллионов человек.

10

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter