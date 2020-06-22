Европейцев поражает больше: в симптомах коронавирусной инфекции нашли "этнические различия"

Общество и люди

Несмотря на то, что в связи с пандемией коронавируса исследования заболеваний центральной нервной системы оказались остановленными, работы по направлениям, связанным с протеканием COVID-19 продолжаются, и при том приводят к довольно неожиданным результатам.

Так, группа медиков из США и Польши под руководством профессора Университета Невады в Рено (США) Кристофера фон Бартхельда обнаружили существенные этнические различия в том, как SARS-CoV-2 действует на нервную систему. Другими словами, ученые выяснили, что при COVID-19 люди европейского происхождения страдают от потери обоняния и вкуса примерно в 3−6 раз чаще, чем остальные жители Земли. Их выводы были опубликованы в статье в электронной библиотеке medRxiv.

Для этого ученые объединили данные всех исследований, авторы которых изучали потерю вкуса и обоняния среди носителей.

В общей сложности ученые проанализировали 42 исследования, в которых участвовало более 23 тысяч больных COVID-19 и здоровых людей самых разных национальностей. Фон Бартхельд и его коллеги объединили их результаты и попытались найти в этих данных общие закономерности.

С одной стороны, их анализ подтвердил, что потеря обоняния и вкуса — это действительно самые распространенные ранние симптомы коронавирусной инфекции. Примерно 39% больных теряли способность распознавать запахи, а потеря вкуса была характерна для 30% из них. В общей сложности, у более чем 50% пациентов появлялась хотя бы одна или обе этих проблемы.

При этом ученые обнаружили, что проблемы с обонянием и вкусом по-разному поражали людей разной этнической принадлежности. К примеру, люди азиатского происхождения или выходцы из Африки страдали от этих проблем относительно редко — они были характерны лишь для 6−15% из них.

С другой стороны, почти половина европейцев и американцев европейского происхождения страдала от потери обоняния (43%), и еще 38% из них при заражении коронавирусом теряли вкус. Что интересно, среди людей, которые страдали от самых тяжелых форм COVID-19, эти различия были выражены в меньшей степени по сравнению с носителями легкой формы инфекции.

Как предполагают ученые, подобные расхождения связаны не с тем, какие штаммы SARS-CoV-2 распространяются в разных регионах мира, а с генетическими особенностями каждой этнической группы.

В частности, фон Бартхельд и его коллеги считают, что причиной этого может быть то, что в обонятельных рецепторах европейцев больше молекул ACE2, которые вирус использует для проникновения в клетки. Это, в свою очередь, может объяснить то, почему по странам Европы и США эпидемия COVID-19 распространялась гораздо быстрее, чем это происходило в Китае и других азиатских странах, заключают ученые.

Следует добавить, что статью ученых не рецензировали независимые эксперты и редакторы научных журналов, как это обычно бывает в подобных случаях. Поэтому к выводам из нее и аналогичных статей следует относиться осторожно.

Ранее «ФАКТЫ» писали о другом исследовании, связанном с COVID-19: оказалось, что популярные обезболивающие препараты ибупрофен и напроксен противопоказаны для применения в случае инфицирования коронавирусом.

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