- 04:25 Польша возобновляет железнодорожное сообщение: названы страны, куда отправились поезда
- 03:30 Украинцев научат распознавать "фейковые" новости: о чем идет речь
- 02:49 Пройдет вместо "Оскара": церемонию вручения "Золотого глобуса-2021" перенесли
- 02:15 Пациенты с черным цветом кожи умирают в 3 раза чаще белых: в Британии выяснили странные свойства COVID-19
- 01:38 В Иране назвали срок передачи Франции "черных ящиков" сбитого самолета МАУ
- 00:55 Украина поддержала призыв генсека ООН Антониу Гуттериша к глобальному прекращению огня
- 00:27 Внимание на экран: Apple представила новую iOS и заявила от отказе от чипов Intel
- 22.06 23:55 К агрессору ни ногой: Зеленский заявил, что не поехал бы к Путину на парад
- 22.06 23:36 В США умер режиссер двух частей "Бэтмена" и "Призрака оперы"
- 22.06 23:27 Затопленный мост и мусор: паводок на Буковине сняли с высоты птичьего полета
- 22.06 22:46 Взрыв дома на Позняках: спасатели нашли тело четвертого погибшего
- 22.06 22:26 "Слуг народа" уличили в нарушении правил карантина в Днепре
Польша возобновляет железнодорожное сообщение: названы страны, куда отправились поезда
Пока Украина делает робкие попытки возобновить авиасообщение с некоторыми странами, в Польше принято решение начать с 22 июня движение поездов.
Об этом передает «Польское радио».
На первом этапе поезда запустят в Германию, Чехию, Австрию, Венгрию и Словакию.
Отмечается, что работу восстанавливает польская компания PKP Intercity.
Так, вчера утром из Варшавы выехал первый поезд в Берлин. Позже пустили первые за несколько месяцев поезда из Польши в Чехию. Кроме того, можно будет уехать из Вены в Катовиц, а также из Граца в Перемышль.
Во время поездки пассажиры должны соблюдать действующие правила безопасности, в частности, закрывать рот и нос маской или шалью в поезде во время всего путешествия, а также часто мыть руки.
Как известно, с 13 июня Польша вновь открыла свои границы для всех соседних стран Европейского союза, Украины в списке нет.
В то же время, как писали «ФАКТЫ», улучшились возможности добраться в Польшу на автомобильном транспорте: возобновилось движение автотранспорта через границу в пункте пропуска «Медика». Всего границу с Польшей украинцы можно пересечь в четырех пунктах пропуска.16
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
На одесском рынке: — Молодой человек, зачем было забивать такого маленького кролика?! В нем же почти нет мяса! — Я его забил?! Здрасьте! Он сам умер!