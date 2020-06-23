Польша возобновляет железнодорожное сообщение: названы страны, куда отправились поезда

Мир

Пока Украина делает робкие попытки возобновить авиасообщение с некоторыми странами, в Польше принято решение начать с 22 июня движение поездов.

Об этом передает «Польское радио».

На первом этапе поезда запустят в Германию, Чехию, Австрию, Венгрию и Словакию.

Отмечается, что работу восстанавливает польская компания PKP Intercity.

Так, вчера утром из Варшавы выехал первый поезд в Берлин. Позже пустили первые за несколько месяцев поезда из Польши в Чехию. Кроме того, можно будет уехать из Вены в Катовиц, а также из Граца в Перемышль.

Во время поездки пассажиры должны соблюдать действующие правила безопасности, в частности, закрывать рот и нос маской или шалью в поезде во время всего путешествия, а также часто мыть руки.

Как известно, с 13 июня Польша вновь открыла свои границы для всех соседних стран Европейского союза, Украины в списке нет.

В то же время, как писали «ФАКТЫ», улучшились возможности добраться в Польшу на автомобильном транспорте: возобновилось движение автотранспорта через границу в пункте пропуска «Медика». Всего границу с Польшей украинцы можно пересечь в четырех пунктах пропуска.

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