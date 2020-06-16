Украина

Еще на одном пункте пропуска с Польшей восстановили автомобильное движение

В ночь на вторник, 16 июня, власти Польши, куда после ослабления карантина стали возвращаться украинские заробитчане, возобновили движение автотранспорта через границу в пункте пропуска «Медика».

А Госпогранслужба Украины обеспечила со своей стороны возможность пропуска легкового и грузового транспорта в пункте пропуска «Шегини».

«Правительство Украины приняло решение о возобновлении пропуска в „Шегинях“ еще 20 мая. Тем решением Кабмин возобновлял работу 6 пунктов пропуска на границе с Польшей, 2 — со Словакией, 4 — с Венгрией, 7 — с Румынией, 46 — с Молдовой и 1 — для морского сообщения. Согласно этому решению, Госпогранслужба Украины готова начать осуществление пропускных операций в автомобильных пунктах пропуска „Смильница-Кросценко“, „Угринов-Долгобычив“, „Грушев-Будомеж“ и „Устилуг-Зосин“ сразу, как только смежная сторона возобновит пропуск», — отметили в украинской погранслужбе.

Сообщается, что на данный момент на границе с Польшей функционируют 4 пункта пропуска для автотранспорта: «Краковец — Корчева», «Рава-Руська — Хребенне» и «Ягодин — Дорохуск», а также пункт пропуска «Шегини-Медика», который (единственный КПП. — авт.) работает также и на пропуск пешеходов.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Госпогранслужбе заявляли о больших очередях перед КПП в «Шегинях», через который украинцы переходят границу с Польшей — ежедневно ее пересекает порядка 3500 человек.



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