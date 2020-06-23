Гламур

55-летний американский бизнесмен-миллионер, голливудский продюсер и сценарист Стив Бинг покончил с собой, выбросившись из окна своей лос-анджелесской квартиры, расположенной на 27-м этаже небоскреба. Издание Daily Mail утверждает, что предприниматель «впал в депрессию из-за недостатка контактов с людьми во время карантина, введенного из-за коронавируса». Однако, что именно стало причиной самоубийства, пока не выяснено.

Бинг, который был в числе создателей таких лент, как «Полярный экспресс», «Кенгуру Джекпот», «Убрать Картера», известен своим скандальным романом с британской моделью и актрисой Элизабет Херли. Он является отцом ее единственного ребенка — 18-летнего Дэмиана, который также стал моделью.

Элизабет и Дэмиан

Роман Стива и Элизабет начался в 2000 году и продлился менее года. После рождения мальчика Стив отказался признавать свое отцовство. Однако Херли, бывшая невеста кинозвезды Хью Гранта, добилась экспертизы ДНК и доказала свою правоту через суд. С сыном Бинг так ни разу и не встретился.

Стив также был замешан в скандале с отцовством еще одного ребенка — Киры, дочери теннисистки Лайзы Бондер. Бывший муж Лайзы, владелец кинокомпании Metro-Goldwyn-Mayer Керк Керкориан, заподозрил, что жена изменяла ему со Стивом, и с помощью частного детектива раздобыл образец ДНК бизнесмена.

У Стива были также романы с актрисой Умой Турман и моделью Наоми Кэмпбелл.

Состояние бизнесмена оценивается в 590 миллионов долларов. Значительную часть денег он унаследовал в возрасте 18 лет от своего деда Лео, который строил элитную недвижимость в Нью-Йорке в 1920-х годах. Занимавшаяся благотворительностью семья Бингов ранее входила в список 400 самых богатых американцев, составленный журналом Forbes.

В прошлом году Дэмиан и Кира выиграли в суде дело против своего деда Питера Бинга. В 1980 году миллионер основал траст для своих будущих внуков. Однако он попытался исключить Дэмиана и Киру из числа наследников, доказывая, что они не имеют права на его деньги, поскольку были рождены вне брака. Суд Лос-Анджелеса не принял во внимание его доводы и вынес вердикт в пользу Дэмиана и Киры.

Законными детьми Стив, который никогда не был женат официально, так и не обзавелся.

Стив Бинг и Элизабет Херли

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Элизабет Херли отметила 55-летие жизнерадостным снимком из ванной.

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