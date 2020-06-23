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Температура снизится, а дожди усилятся: синоптики уточнили прогноз погоды на ближайшие дни
Циклон, господствующий над западной частью страны, принесет в Украину еще более сильные осадки, сообщили в Укргидрометцентре. В большинстве областей ожидаются ливни с грозами, шквалистый ветер, град, местами возможны даже локальные смерчи.
Во вторник, 23 июня, температура воздуха ночью +15 +22 градуса, днем на западе — до + 19 + 24, на востоке — до + 28 + 33, на севере, в центре и на юге — от + 24 до + 29 градусов.
В Киеве ожидаются дожди с грозами. Вечером в отдельных районах возможны сильные ливни, шквал, град. Температура воздуха — +26 +27 градусов.
В среду, 24 июня, сохранится почти такая же погода, но температура воздуха немного снизится. На западе ожидается +24 градуса, в центре и на севере — +26, на юге- +28, на востоке — +30 градусов.
«ФАКТЫ» рассказывали о стихии, которая обрушилась на западные регионы страны. А также о том, как в Прикарпатье пытаются ликвидировать последствия непогоды и поддержать людей, оказавшихся отрезанными от цивилизации.
ФОТО Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
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Миллионер-продюсер, отец ребенка Элизабет Херли, покончил с собой, выбросившись с 27-го этажа (фото)
Вечером сидит семейная пара, смотрит тихонько телевизор. Вдруг слышат удары в пол от соседа снизу, да такие, что весь дом трясется... Через 10 минут не выдержали, спустились вниз. Сосед открыл двери в каске: — А-а, соседи дорогие, заходите! Обмоем покупку. Я вот тут батут купил...