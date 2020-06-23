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Гламур

Шарлиз Терон неожиданно отреклась от своего экс-жениха Шона Пенна (фото)

10:46 23 июня 2020
Шарлиз Терон и Шон Пенн

Голливудская звезда Шарлиз Терон категорически отрицает свою помолвку с актером Шоном Пенном. В интервью ведущему Говарду Стерну на радиостанции SiriusXM обладательница премии «Оскар» заявила, что никогда и не собиралась выходить замуж за Пенна.

Шарлиз и Шон были парой с декабря 2013 года по июнь 2015-го. В декабре 2014 года сообщалось, что они обручились, и что Пенн намерен официально усыновить приемного ребенка Шарлиз. Позже на руке актрисы было замечено кольцо с огромным бриллиантом. Однако затем писали, что помолвка по неизвестным причинам была расторгнута.

Когда Стерн упомянул о том, что Шарлиз и Шон, по слухам, чуть было не поженились, актриса резко ответила: «Что? Это неправда. Я вовсе не „почти вышла замуж за Шона“, это полная чепуха. Нет, мы просто встречались — это буквально все, что мы делали — встречались». Потом она добавила, что между ними, безусловно, были отношения. Но они никогда не съезжались вмести и не строили планов на будущее.

Как пишет издание Metro, 44-летняя актриса, которая ни разу официально не вступала в брак, дала понять, что дело не в Пенне. «Я никогда не хотела выйти замуж. Это не было для меня важным», — сказала Терон, которая в возрасте 15 лет стала свидетелем гибели своего отца, хронического алкоголика. Ее мать Герда застрелила супруга в целях самообороны.

Шарлиз также сказала, что не чувствуют себя одинокой, так как у нее есть дети. В 2012 году она усыновила мальчика Джексона, которого позже объявила трансгендерной девочкой. А в 2015 году удочерила девочку Августу.

59-летний Пенн в прошлом был женат на певце Мадонне и актрисе Робин Райт. С 2016 года и по сей день у него роман с австралийской 28-летней моделью и актрисой Лейлой Джордж.

Шарлиз Терон и Шон Пенн

Ранее «ФАКТЫ» писали — «Ты поженишься с мальчиком или с девочкой?»: Шарлиз Терон рассказала, как воспитывает дочь-трансгендера.

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