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Голливудская звезда Шарлиз Терон рассказала о том, как воспитывает двух своих дочерей — одна из которых трансгендер.

Незамужняя актриса усыновила темнокожего мальчика Джексона в марте 2012 года. А в 2015 году Терон взяла на воспитание темнокожую девочку Августу. По словам Щарлиз, в возрасте трех лет Джексон заявил, что он не мальчик. С тех пор она воспитывает его, как девочку — покупая соответствующую одежду и делая прически. «У меня две прекрасные дочери… Они родились такими, как есть», — говорила ранее обладательница премии «Оскар».

В интервью изданию Pride Source 44-летняя уроженка ЮАР, которая является давним борцом за права сексуальных меньшинств и трансгендеров, призналась, что в молодости много экспериментировала и искала себя. И в этом ее поддерживала мать Герда, которая всегда придерживалась широких взглядов в отношении сексуальности и умела поднимать свой голос против того, что она считает неправильным. Как известно, Герда застрелила своего мужа Чарльза — отца Шарлиз, которой тогда было 15 лет. Чарльз злоупотреблял спиртным и часто избивал жену. Однажды, в качестве самозащиты, она убила его на глазах у дочери.

«Я экспериментировала и делала то, что, как я думаю, следует делать всем молодым людям — чувствовала себя достаточно смелой и достаточно свободной, чтобы определиться… Рядом со мной был человек, с которым я могла поделиться, с которым я чувствовала себя в безопасности, который не стал бы судить меня и навешивать ярлыки. Но оказалось, увы, что я традиционной сексуальной ориентации. Это был в некотором роде облом», — вспоминает актриса.

Шарлиз говорит, что, хотя ее дети еще слишком юны, чтобы вести полноценные разговоры о сексуальных предпочтениях, они прекрасно разбираются в понятиях пола и уже выбрали свой собственный путь. «Хотя они еще маловаты, мы все же беседуем на такие темы. Когда они говорят: „Я вступлю в брак“, я всегда спрашиваю: „С кем — с мальчиком или девочкой?“ Мне нравится, что мои дети знают — это нормальный вопрос… Четырехлетняя Августа уверена, что она будет вступать в брак пять раз — с тремя мальчиками и двумя девочками. И мне нравится, что у нее есть свобода так думать. Бог его знает, как оно там будет, но мне нравится, что она чувствует может безопасно думать, что все возможно, и что она решит это сама в будущем», — рассказала актриса.

Шарлиз также хочет, чтобы СМИ, упоминая ее семилетнюю дочь Джексон, говорили о ней, употребляя правильное местоимение — «она». «Думаю, для нас будет становиться все труднее по мере ее взросления, если ее по-прежнему будут называть „он“», — говорит Шарлиз.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Шарлиз Терон вышла в свет в брюках от Karl Lagerfeld, а ее дочь-трансгендер — в розовом купальнике.

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