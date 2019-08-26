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Шоу-бизнес

Шарлиз Терон опубликовала редкое фото своей семилетней дочери-трансгендера

7:52 26 августа 2019 498
Шарлиз Терон
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Голливудская звезда Шарлиз Терон крайне редко публикует в соцсетях фотографии своих приемных детей. На этот раз, как пишет Daily Mail, 44-летняя актриса разместила в Instagram снимок своей семилетней дочери-трансгендера по имени Джексон. Бывший мальчик, которого Шарлиз одевает и воспитывает, как девочку, в красном сарафане собирает яблоки в саду во время каникул с матерью и своей трехлетней сестрой. Ветки дерева закрывают лицо ребенка.

Предыдущий раз Терон поделилась снимком своих детей в ноябре 2016 года, когда отмечался Всемирный день усыновления. При этом папарацци время от времени подстерегают актрису и ее дочек на улице — так что в сеть, несмотря на желание звезды оградить свою личную жизнь от публики, все же просачиваются их семейные фото.

Шарлиз усыновила темнокожего мальчика Джексона, уроженца ЮАР, в 2012 году, а темнокожую девочку Августу удочерила в США 2015-м.

В недавнем интервью обладательница премии «Оскар», которая ни разу официально не была замужем и давно известна своей борьбой за права сексуальных меньшинств, рассказала: «Да, я тоже думала, что это мальчик. До тех пор, пока она не посмотрела на меня, когда ей было три года, и сказала: „Я не мальчик!“… У меня две прекрасные дочери… Они родились такими, как есть». Шарлиз считает, что ее дети сами должны определиться в том, кто они такие, и не ей это решать. А она сделает все возможное, чтобы защитить их выбор и их права.

Ранее, как писали «ФАКТЫ», Терон попала в десятку самых высокооплачиваемых актрис мира.

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