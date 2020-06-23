Украина

Свадьба во время карантина: в Минздраве рассказали, сколько гостей можно пригласит на праздник

В Украине, где адаптивный карантин из-за пандемии коронавируса продлили до 31 июня, по-прежнему нельзя устраивать многолюдные мероприятия, в частности, свадьбы.

Как заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, свадебные торжества с участием, к примеру, 50 человек, пока что запрещены. По его словам, в мероприятии могут принять участие лишь 10 человек.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», по состоянию на утро 23 июня, в Украине были зафиксированы 833 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Антирекорд поставила Львовщина — там заболели 240 человек.

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