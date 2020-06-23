Украина

Количество заболевших COVID-19 в Украине за сутки резко выросло: Львовщина побила антирекорд

По состоянию на утро вторника, 23 июня, в Украине подтвердили 833 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, а Львовская область поставила очередной антирекорд — 240 новых заболевших. Напомним, что в МОЗ хотят уволить руководителя львовского областного лабораторного центра.

Тем временем в Хмельницкой, Запорожской, Николаевской и Херсонской областях за минувшие сутки не было ни одного нового подтвержденного случая COVID-19.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», всего с начала пандемии в Украине подтверждены уже 38 074 случаев заболевания COVID-19. Зафиксированы 1035 случаев с летальным исходом и 16 956 случаев выздоровления пациентов.



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