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Количество заболевших COVID-19 в Украине за сутки резко выросло: Львовщина побила антирекорд
По состоянию на утро вторника, 23 июня, в Украине подтвердили 833 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, а Львовская область поставила очередной антирекорд — 240 новых заболевших. Напомним, что в МОЗ хотят уволить руководителя львовского областного лабораторного центра.
Тем временем в Хмельницкой, Запорожской, Николаевской и Херсонской областях за минувшие сутки не было ни одного нового подтвержденного случая COVID-19.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», всего с начала пандемии в Украине подтверждены уже 38 074 случаев заболевания COVID-19. Зафиксированы 1035 случаев с летальным исходом и 16 956 случаев выздоровления пациентов.
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