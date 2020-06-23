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"Ударили 15 раз "заточкой": в Киеве ищут свидетелей жуткого нападения на парня (фото)
В Киеве разыскивают очевидцев ЧП, произошедшего в субботу, 20 июня, в районе парка Партизанской славы, где серьезно ранили парня. Ранее сообщалось о поножовщине на Житомирщине, во время которой были ранены восемь человек, а один пострадавший умер в больнице.
Как сообщает «Киев Оперативный», на Андрея Бойко напали между 17:00 и 18:00. «Его тело проткнули 15 раз чем-то вроде „заточки“. Ранения нанесли в живот, грудь, шею, руки. Задеты важные органы (похоже, что целились в сердце), парня пытались убить! Ищем свидетелей, очевидцев, записи с камер и видеорегистраторов», — говорится в сообщении.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», столичная просила помощи в опознании мужчины, чье тело достали из реки в районе Осокорков.
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